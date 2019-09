Partikuláty automobilových zplodin se dostávají do placent nenarozených dětí

18. 9. 2019



Vědci nalezli partikuláty automobilových zplodin na plodové straně placent nenarozených dětí. Vyplývá z toho, že nenarozené děti jsou přímo vystaveny černému uhlíku vznikajícímu v automobilové dopravě a při pálení paliva.



Jde po první výzkum dokazující, že bariéru placenty partikuláty, které vdechuje matka, dokáží překonat. Studie zjistila, že v krychlovém milimetru tkáně ve všech placentách, které byly analyzovány, jsou tisíce partikulátů.



Skutečnost, že je-li těhotná matka vystavena znečištěnému vzduchu, vyvolává to potraty, předčasné porody a snížení váhy kojenců, je jasně zdokumentována. Z nynějšího výzkumu vyplývá, že to zřejmě přímo způsobují uhlíkové partikuláty.

Poškození nenarozených dětí má celoživotní důsledky. Podle profesora Tima Nawrota z Hasselt University v Belgii, který stál v čele tohoto výzkumu, mají vlády povinnost snížit znečištění vzduchu. Lidé by se pokud možno měli vyhýbat rušným ulicím a silnicím.Rozsáhlá globální revize výzkumu dospěla k názoru, že znečištění vzduchu zřejmě poškozuje všechny orgány v lidském těle a téměř každou buňku. Nanočástice dokáží překonat hranici mezi krví a mozkem a miliardy nanočástic byly nalezeny v srdcích mladých obyvatel měst.90 procent světového obyvatelstva žije v místech, kde je znečištění vzduchu vyšší než určují předpisy Světové zdravotnické organizace.Nový výzkum, který vytšel v časopise Nature Communications, zkoumal 25 placent od žen nekuřaček v městě Hasselt. Hasselt má menší znečištění vzduchu, než určují normy EU, ale vyšší, než určují normy Světové zdravotnické organizace. Výzkumníci použili k identifikaci partikulátů černého uhlíku laserovou techniku, mají totiž unikátní světelnou identifikaci.Ve všech případech nalezli nanopartikuláty na plodové straně placenty a jejich počet odpovídal znečištění vzduchu, v němž matky. žijí. U placent matek, které žijí vedle hlavních silnic, bylo v placentách 20 000 partikulátů na krychlový milimetr, u matek žijících ve větší vzdálenosti od hlavních ulic bylo v placentách 10 000 partikulátů na krychlový milimetr.Vědci z Hasseltu také nalezli partikuláty černého uhlíku v moči školních dětí na prvním stupni. V průměru zjistili, že u stovek dětí ve věku od devíti do dvanácti let bylo v průměru v každém mililitru jejich moči 10 milionů partikulátů. "Je zjevné, že partikuláty uhlíku jsou ve všech lidských orgánech." konstatoval profesor Nawrot.Podrobnosti v angličtině ZDE