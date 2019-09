Rusové jsou kvůli vysokým cenám benzínu ochotni vzdát se automobilů

20. 9. 2019

Rusové označili vysokou cenu benzínu (47 %) a drahý provoz automobilů (16 %) za příčinu možného vzdání se osobních jízd automobilem, zjistil průzkum společnosti VCIOM. Každý pátý automobilista v zemi (22 %) tvrdí, že se jízd vzdát nemůže, protože jeho práce je s nimi spojena a "automobil živí jejich rodinu".

Mezi možnými příčinami rezignace na automobil se objevily také finanční potíže a snaha ušetřit v rodinném rozpočtu (15 %), přílišná vytíženost silnic (14 %), péče o životní prostředí (8 %) a špatný stav silnic (7 %).

Pokud by mohli vyměnit auto za jiný dopravní prostředek, 44 % Rusů ve věku 25-34 let by zvolilo kolo, zatímco 51 % ve věku 18-24 let by zvolilo elektromobil. Každý desátý Rus také uvedl elektrický moped nebo koloběžku.

Průzkum probíhal 17. září metodou telefonního rozhovoru a zúčastnilo se jej 1 600 osob. Výběrová směrodatná odchylka s pravděpodobností 95 % nepřevyšuje 2,5 %.

Výzkum dále ukázal, že více než jedno auto v rodině má 18 % Rusů. 70 % dotázaných jezdí autem každodenně. V Moskvě a Petrohradě tento ukazatel dosahuje jen 55 %.

Pro Rusy, kteří najezdí ročně méně než 5 400 km, je levnější využívat taxi než vlastnit auto.

Podrobnosti v ruštině: ZDE