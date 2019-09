O autonomní mobilitě

Ulice budou moci vypadat tak jako kdysi: chodník, stromy, trávníky, lavičky, kavárenská či hospodská posezení, něco pro děti - každá ulice bude moci být malým parčíkem. Dnes je to skladiště aut, v létě hezky vypečené, k nedýchání, nepoužitelný prostor, místo, kde se nezdržujeme a mizíme pryč. Pozitivní změna, kterou to přinese, bude v komfortu žití ve městě obrovská, největší za půlstoletí.



Stejně je zvláštní, jak jsme si na to bez odporu zvykli - nepoužívaná auta uskladněná na ulici. Je to jako kdybychom doma neměli šatní stříně a botníky a veškeré oblečení by se válelo někde po podlaze u zdi, boty kopnuté pod postelí. Nebo kdybychom v kuchyni neměli příborníky a skříně na nádobí a vše se to vršilo na jídelním a kuchyňském stole. Pitomá, nepřijatelná představa - ale obdobný sklad aut v ulici je normální, akceptovaný stav. Zvykli jsme si na to: ale jakmile to zavede první město na světě, budou to chtít všichni a všude.



Kdy se dočkáme městských ulic bez aut, za kolik let?