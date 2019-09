O ekomagorech na sklonku babího léta

20. 9. 2019

Středa: na houbách. Desetiletá dcera začne sbírat místo hub plasty.







„Fuj, nesahej na to."







Sbírá dál a brzy zjistí, že se jí to do rukou nevejde.







Chce sundat mikinu.







„Tak na to zapomeň," říkám už opravdu drsně, „příště si vezmeme pytel a dáme to do něho.“







Vzdá to, píše na Facebooku Peter Chvojka.





Čtvrtek: na houbách. Vůně lesa, košík plný kovářů.....vytáhne plastový pytel. Těžkne, za chvíli už ho musím nést já. Tvrdohlavá, já marná autorita se smradlavým pytlem na rameni .







Dcera: „Zítra bych chtěla jít stávkovat za klima.“







Já: „Zítra jdeš do školy!“







Dcera: „ Učitelku přesvědčíme, půjde taky.“







Vzpomenu na výrok Jaroslava Hanáka, prezident Svazu průmyslu a dopravy z 15.7. : “Když čtrnáctileté děti v Německu a ve Švédsku, místo aby dostaly přes držku, že každý pátek chodí do ulic a stávkují za něco, čemu ani nerozumí, tak si myslím, že to není dobrá zpráva pro Evropu.”







Já: „Víš, jak vám říká zřejmě budoucí prezident? Ekomagoři a řídí se heslem Braňme normální svět.“







Dcera: „Jsme magoři, že nosíme plasty z lesa?“







Já: „Jo.“