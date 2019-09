Egyptské protesty proti Sisimu vyvolal egyptský imigrant ve Španělsku

23. 9. 2019

Za vojenské diktatury egyptského prezidenta Abdela Fattah el-Sisiho je dovoleno tak málo protestů, že když v pátek došlo v Egyptě k protestům několika stovek lidí, požadujících Sisiho rezignaci, přišlo to jako šok. To, co demonstrace vyvolalo, je také pozoruhodné: Mohamed Ali, pětačtyřicetiletý stavebník a na část úvazku herec, který říká, že zbohatl na stavebních projektech pro egyptskou armádu a pak se odstěhoval do Španělska, začal zveřejňovat na sociálních sítích videa obviňující Sisiho z korupce a z pokrytectví.

V Egyptě se šíří spekulace, že je Ali možná manipulován příslušníky Sisiho vlády, kteří se Sisiho snaží svrhnout, zatímco je na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.





Podle některých pozorovatelů si Egypťané váží stability, kterou Sisi zavedl. "Vlaky jezdí a jezdí načas," konstatoval jeden egyptský politický komentátor.

Za první tři týdny od té doby, co bylo zveřejněno jeho první video, vešel Ali v Egyptě ve známost jako whistleblower, ostrý kritik Sisiho a guru protestního hnutí. Jeho svědectví o korupci na vrcholu egyptského státu ho proměnila v čelný hlas opozice proti prezidentovi.Když k demonstracím došlo, bylo to v čas a v den, které navrhl Ali ze Španělska.Otázkou je, zda Aliho vliv může pokračovat. V Egyptě se také ptají, zda jeho náhlý status celonárodní celebrity vznikl, protože mu třeba pomohly mocné zájmové skupiny ve vládě či mimo ni.V sobotu večer střílela egyptská policie gumovými projektily na skupinu asi 200 demonstrantů v městě Suez u Rudého moře.Ali vyzývá k dalším demonstracím příští pátek. Otázkou je, zda se lidé odváží vyjít do ulic, neboť Sisiho vláda je výjimečně brutální.Nicméně Aliho videa na Facebooku jsou v Egyptě silně sledovaná. Už jich zveřejnil 35. Ali uráží Sisiho jako "trpaslíka" a "ostudu". Hovoří lidovou arabštinou o tom, jak egyptské ekonomice dominuje armáda. Stěžuje si, že mu za jeho stavební práce egyptská vláda nezaplatila miliony dolarů. Obviňuje Sisiho, že plýtvá státními penězi na projekty ješitnosti, jako jsou prezidentské paláce, stavěné za mnoho milionů dolarů."Ten systém způsobil, že jsme všichni zkorumpovaní a Bůh nás trestá," řekl Ali v jednom videu. "Ale my ten systém změníme a vytvoříme řádný."Mnoho Egypťanů s Alim souhlasí - třetina Egypťanů žije v chudobě.Aliho videomonology jsou opakovaně ze sociálních sítí odstraňovány, ale předtím je zhlédly miliony Egypťanů.Minulý týden Ali vyzval své diváky, aby uspořádali demonstrace v pátek večer po fotbalovém zápase mezi dvěma populárními egyptskými fotbalovými družstvy. Protestů se opravdu účastnily stovky Egypťanů - většinou mladých, dělnických mužů - a to na Tahrírském náměstí v Káhiře, v chudé čtvrti v Káhiře na ostrově Warraq a v Alexandrii, v Suezu a v El-Mahalla El-Kubra.Podrobnosti v angličtině ZDE