S ukrajinskou kauzou se vrací možnost Trumpova impeachmentu

23. 9. 2019

Nové zprávy ohledně telefonátů prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentem nutí šéfku Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou k přehodnocení politiky a k pokusu odstranit Trumpa z úřadu, píše Peter Nicholas.

Jen málo lídrů Demokratické strany jevilo menší nadšení z pokusu o Trumpův impeachment než šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Varovala, že veřejnost si to nepřeje a Senát na to nikdy nepřistoupí. Avšak série odhalení ji může přinutit ke změně politiky. Zpráva listu The Wall Street Journal rychle potvrzená dalšími médii přinesla nový zvrat do již tak velké hrozby Trumpovu prezidentství. Čerstvé detaily ohledně Trumpova údajného úsilí přinutit Ukrajinu k vyšetřování jeho politického rivala Joe Bidena možná dotlačí prezidenta nevratně do horké zóny impeachmentu.

Podle WSJ v telefonním hovoru z července Trump tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vyšetřoval Bidenova syna Huntera. Trump vyzval Zelenského, aby spolupracoval s jeho právníkem a důvěrníkem Rudym Giulianim, který veřejně obvinil Joe Bidena ze snahy vměšovat se do vyšetřování ukrajinské plynařské společnosti, v jejíž správní radě seděl Hunter Biden. (Ukrajinský představitel prohlásil, že nedošlo k žádným škodám, informuje WSJ.)

Málo z toho, co Trump řekne, může ještě někoho šokovat, ale toto údajné chování vyvolává závrať. Naznačuje, že ať už je špatný dopad na americké postavení ve světě jakýkoliv, Trump je ochoten využít svůj úřad jako zbraň poškozující předního kandidáta na nominaci Demokratické strany, muže, který by mu mohl čelit ve volbách v roce 2020. Ukazuje, že na určité základní rovině možná nechápe zodpovědnost hlavy státu a vlastenectví, které taková role vyžaduje. Národní zájmy a Trumpovy bezprostřední politické potřeby by měly být odděleny. V jeho hlavě se však mohou zdát totožnými.

Představitelé Bílého domu a Trumpovi spojenci se potichu pouštějí do obrany Trumpova chování. Podle ústavy má Trump nezpochybnitelnou pravomoc vést zahraniční politiku, jak považuje za vhodné, řekli mi před pár dny. Není věcí Kongresu říkat mu, jak hovořit se zahraničními lídry. Ale o to tu nejde: Považuje zahraniční lídry - a prezidentskou funkci - za něco jiného než za nástroj vlastního velikášství? Otázka zní, zda je schopen zastávat úřad. Voliči mohou ve volbách roku 2020 přehodnotit své rozhodnutí, ale Kongres si nemusí přát čekat tak dlouho.

