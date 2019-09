Skandál s Trumpovým vydíráním Ukrajiny sílí

20. 9. 2019

Donald Trump v pátek odmítl obvinění od Hillary Clintonové, že se znovu pokusil získat podporu od cizí vlády v nadcházejících prezidentských volbách - obdobně, jako když v roce 2016 v jeho prospěch do prezidentské kampaně zasahovalo Rusko.



Whistleblower si nedávno stěžoval, že v soukromém telefonním rozhovoru Trump přislíbil různé znepokojující věci zahraničnímu činiteli. Posléze vyšlo najevo, že se to týká nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž Trump telefonoval 25. července. Trump se snažil naléhat na Zelenského, aby poskytl špínu na bývalého viceprezidenta Joea Bidena, jeho potenciálního oponenta v prezidentských volbách v roce 2020.

V pátek informoval Wall Street Journal, že Trump opakovaně naléhal na Zelenského, aby vyšetřoval Bidenova syna Huntera. Během telefonního rozhovoru v červenci nutil Trump Zelenského osmkrát, aby na vyšetřování Huntera Bidena spolupracoval s Trumpovým právníkem Rudym Giulianim.Giuliani sdělil tomu listu, že se setkal v této věci s vysokými ukrajinskými činiteli v červnu a v srpnu letošního roku.Hillary Clintonová napsala na Twitteru: "Prezident požádal cizí mocnost, aby mu pomohla vyhrát volby. Zase."Trump informace o jeho vydírání Zelenského odmítl na Twitteru jako "nesmysl". Na otázku, zda se Zelenským hovořil o Bidenovi, řekl: "Na tom nezáleží, o čem jsem hovořil." Dodal ale: "Někdo by měl vyšetřovat" BIdena, který je v současnosti v čele průzkumů veřejného mínění pro nominaci Demokratické strany pro prezidentské volby r. 2020.Generální inspektor americké výzvědné komunity Michael Atkinson přiznal, že obdržel důvěryhodnou záležitost "naléhavého znepokojení", o níž podle zákona musejí být informovány kongresové výbory. Avšak ve čtvrtek Atkinson sdělil výzvědnému výboru Kongresu, že prozatímní ředitel amerických výzvědných služeb Joseph Maguire, nedávno jmenovaný Trumpem, mu zakázal Kongresu sdělit podrobnosti.Trumpův vztah k Ukrajině se dostává stále více do ohniska novinářského zájmu. Washington Post napsal: "Posiluje Trump Zelenského pro svůj politický prospěch?" Redakční rada listu Washington Post tvrdí, že "má spolehlivé informace", že se "prezident snaží donutit Zelenského, aby zasáhl do amerických prezidentských voleb r. 2020 zahájením vyšetřování čelného kandidáta Demokratické strany, Joea Bidena."List pokračoval: "Nejenže Trump usiluje o pomoc Ukrajiny ve své prezidentské kampani, zneužívá k tomu svým vydíráním americké vojenské pomoci, kterou Ukrajina nutně potřebuje."Demokratičtí šéfové tří výborů Sněmovny reprezentantů nedávno oznámili vyšetřování údajných pokusů Trumpa a Giulianiho vyvíjet nátlak na ukrajinskou vládu pro vlastní politické cíle, mimo jiné i výhrůžkou, že zruší americkou vojenskou pomoc.Tito tři šéfové parlamentních výborů tvrdí, že Trump a Giuliani vydírají Kyjev, aby trestně stíhal Ukrajince, kteří poskytli důkazy proti bývalému šéfovi Trumpovy předvolební kampaně Paulu Manafortovi, který byl v USA odsouzen do vězení, a aby poskytli škodící informace o Bidenově synovi. Hunter Biden pracoval od roku 2014 pro jednu ukrajinskou plynárenskou firmu, když byl jeho otec americkým viceprezidentem.Demokraté vyžadují plný transkript rozhovoru Trump-Zelenský s plným seznamem účastníků.Případ se zauzlil ve čtvrtek večer, kdy se Giulianiho zeptali v televizi CNN, zda požádal Ukrajinu, aby Bidena vyšetřovala. Giuliani nejprve řekl: "Ne, vlastně nepožádal," a o třicet vteřin později přiznal: "Samozřejmě, že jsem je o to požádal."Pozorovatelé na Ukrajině konstatují, že neexistují žádné známky, že by mezi Trumpem a Zelenským došlo v této věci k dohodě.V ukrajinském shrnutí rozhovoru Trump-Zelenský z 25. července se praví: "Donald Trump je přesvědčen, že nová ukrajinská vláda bude schopna rychle zlepšit obraz Ukrajiny a dokončit vyšetřování případů korupce, které brání interakci mezi Ukrajinou a USA."Investigativní novinář Serhij Leščenko informoval, že Giuliani a další Trumpovi spojenci usilovali o schůzky se Zelenským už před jeho inaugurací v květnu, a obvinil Giulianiho, že "se pokouší zasahovat do vnitřní ukrajinské politiky a Ukrajinu vydírat"."Zelenský se nechce dostat do konfliktu mezi dvěma politickými stranami v USA," řekl Leščenko. "Nechce se stát rukojmím této situace."Tlak na Trumpa zřejmě ještě zesílí. Ben Rhodes, bývalý poradce pro národní bezpečnost Baracka Obamy, napsal na Twitteru: "Pokud se Trump snažil zneužít moc prezidentského úřadu k získání zahraniční pomoci pro jeho kampaň, je těžko si představit vážnější trestný čin, který by měl vést k jeho impeachmentu."Podrobnosti v angličtině ZDE