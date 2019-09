Stále větší počet anglických prvňáčků neumí pořádně mluvit a neumí chodit na záchod

20. 9. 2019

Teachers warn that more children are starting school unprepared and not potty-trained. @JackieLongc4

reports: https://t.co/nFAaGwLS2z — Channel 4 News (@Channel4News) September 19, 2019

Britské Channel 4 News zveřejnily výsledky otřesného výzkumu, z něhož vyplývá, že stále větší počty anglických prvnáčků chodí do školy v plenách, neumějí chodit na záchod, neumějí řádně mluvit, nedají dohromady souvislou větu, používají dudlík a některé neumějí zacházet s příborem. 82 procent učitelů prvních tříd varuje, že stále větší počty dětí nejsou řádně připraveny na školu.Některé děti v životě neviděly knížku - snažily se knížky uvést v provoz posunutím prstem, jako by to byl tablet či mobil.Z následné diskuse v televizním studiu vyplynulo, že je to do určité míry způsobeno technologií - pokud rodiče čumí celou dobu do počítačů a mobilů, nekomunikují s dětmi - a děti pak také neustále čumí do počítačů a mobilů. Částečně je to způsobeno chudobou - rodiče, kteří v chudnoucí Británii musejí dělat dvě nebo tři zaměstnání, nemají čas povídat si s dětmi nebo jim číst před spaním pohádky.Avšak zanedbanost prvňáčků se projevuje ve všech společenských třídách - není omezena jen na chudé lidi.Zapomněli dnešní rodiče na to jak vychovávat děti?