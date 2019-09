Babišovo držhubné, čili O zvyšování důchodů

20. 9. 2019 / Karel Dolejší

České školství je z hlediska evropského srovnání v příšerném stavu - a smutný fakt nízkých platů učitelů přitom představuje pouze malinký zlomek všech problémů ZDE.

Česká pošta ve veřejné konverzaci figuruje nejčastěji jako předmět stížností a vtipů ohledně "nezastižení" stoprocentně přítomných adresátů, který co do atraktivity překonávají snad jen pověstné české dálnice - nejdražší v Evropě.

O rapidně se zhoršujícím stavu justice kočírované likvidační ministryní Benešovou škoda mluvit.

Shrnuto, v zemi probíhá neuvěřitelně rychlým tempem privatizace a rozkrádání státu, který již nechce ani nedokáže normálně provozovat ani kdysi zcela běžné veřejné služby. Tento trend ovšem řadě lidí šikovně zakrývá úplatkový systém zaměřený na klíčový segment Babišových voličů. Jeho jádro tvoří méně vzdělaní lidé z periferií republiky a zejména důchodci. Ti dostali masivní slevy na veřejnou dopravu a zvyšují se jim také důchody z průběžného důchodového systému, který se ale podle analýzy samotné Babišovy vlády začne zhruba do deseti let hroutit kvůli nedostatku přispěvatelů ZDE. Nicméně babišovoliči vidí jen to svoje. Jak říkával pověstný ajznboňák z brněnského hlavního nádraží: "Za Hitlera byl pořádek a vlaky jezdily včas." - Co a kam vlaky vozily dotyčného nezajímalo...

Babišovo uplácení důchodců reprezentuje chytře vymyšlené držhubné, které obdivovanému rozdavači koblih umožňuje nerušeně a do značné míry nevratně rozkrádat stát na dotacích a dalších kulišáckých platbách do jeho vlastní kapsy - v měřítku, které by za kterékoliv z předchozích polistopadových vlád bylo nemyslitelné. Až ale i důchodci konečně zjistí, jak se věci doopravdy mají, bude pozdě.

Říkáte infarkt? Jeďte autobusem, holenku, máte přece slevu!