Způsobují časné vyučovací hodiny žákům potíže srovnatelné s fenoménem "jet lag"?

20. 9. 2019

Podle jednoho pediatra zahajování první vyučovací hodiny o hodinu později by zlepšilo akademické výkony i chování studentů středních škol, upozorňuje Adrián Cordellat.

Během školního roku tisíce teenagerů v osm hodin ráno kráčí v polospánku do svých tříd. Jejich školní den trvá přinejmenším do 14:30, což znamená, že je nepravděpodobné, že by snědli oběd před 15. hodinou.

Tak je tomu po dlouhou dobu. A bude to pokračovat ve větší části Španělska přinejmenším ještě letos. Problém, říkají experti, spočívá v tom, že tyto hodiny působí proti vlastním biologickým hodinám teenagerů, což znamená, že ti se tak ocitají ve stavu trvalého jet lagu.

"Když mladí navštěvují školu mezi osmou a půl třetí, mnozí z nich sní oběd ve tři nebo o půl čtvrté, což znamená, že čas, kdy studují, sní odpolední svačinu, večeři, jdou spát, je zatlačen dál... Jinými slovy, způsobuje to permanentní jet lag," říká Gonzalo Pin, pediatr nemocnice Quirónsalud ve Valencii a člen Španělské společnosti pro spánek, která dlouhodobě lobuje za změnu školního rozvrhu.

Začínat školu později je zvlášť důležité pro starší studenty, kteří navštěvují poslední ročník základní školy nebo se připravují k maturitě, protože mohou trpět syndromem odložené fáze spánku (DSPS), což je běžný úkaz způsobující, že teenageři usínají později.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE