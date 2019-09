Proč Greta Thunbergová některé muže tak rozčiluje?

23. 9. 2019

Minulý týden uvedla na Twitteru, že dorazila do New Yorku po dvoutýdenní cestě přes Atlantik: "Konečně tady. Děkuji všem, kdo se na mě přišli podívat v Plymouthu a všem, kdo mě přivítali v New Yorku! Nyní budu pár dní odpočívat a v pátek se zúčastním stávky před OSN," než uspořádala tiskovou konferenci v angličtině. Ano, v jejím druhém jazyce.

Její vyjádření se okamžitě setkala s přívalem pošklebování ohledně předvádění ctností a uštěpačných poznámek ohledně tříčlenné osádky, která musí dopravit domů jachtu.

Nebylo by třeba se výslovně rozepisovat, ale někteří lidé to dosud nepochopili, takže to uděláme: Cesta Thunbergové byla aktem protestu, nikoliv svatým přikázáním nebo instruktážním manuálem pro nás ostatní. Tak jako všechny protesty, měl i tento být symbolický a provokativní. Pro ty, kteří si nevšimli, retweetovala čísi "přátelské připomenutí", že: "Nemusíte strávit dva týdny na lodi, abyste odvedli svůj díl ve stavu klimatické nouze. Potřebujete udělat vše, co dokážete, s každým, s kým můžete, abyste změnili vše, co svedete."

Jeden z důvodů, proč vyvolává takový hněv, je samozřejmě zcela zřejmý. Změna klimatu je děsivá. Amazonie hoří. Stejně tak město Savannah na Floridě. Části Arktidy. Hladina moří stoupá. Probíhají divočejší bouře a požáry a sucha a povodně. Je jednoduší to zapírat než čelit děsivé pravdě.

Pak je tu fakt, že nejsme rádi, když se musíme kvůli některým životním volbám cítit špatně. Taková je lidská povaha. Proto se pošklebujeme veganům. Proto jsme na parties tak podezřívaví ke střízlivým. A pokud se z něčeho cítíte špatně, zatímco letíte domů z třetí dovolené v Evropě, je to pohled na pomenší dítě, které se nechá celou noc zmítat vlnami Atlantiku, s pouhým kbelíkem místo záchodku, aby upozornilo na změnu klimatu.

Tady ovšem nejde o nějaké předvádění ctností, jenž by snesl kdokoliv.

Kdo je tady vlastně podivín: Aktivista, jehož odhodlání snadno odstartovalo vlivné globální hnutí za změnu, nebo muž středního věku kárající dítě s Aspergerovým syndromem z bezpečí za obrazovkou počítače?

A to je samozřejmě skutečný důvod, proč Greta Thunbergová vyvolává takový hněv. Její kritici si to nedokážou připustit ani sami pro sebe, takže místo toho pomlouvají ji. Jenže pravda je, že se jí obávají. Nebozí miláčkové se děsí toho, co je zač a za co bojuje - mládí, odhodlání, změny.

Je součástí generace, která se nenechá zastrašit. Trolové ji nedonutí podřídit se. Pohled jejích očí ve skutečnosti říká "na tobě nesejde".

Důvod, proč ji častují dětinskými urážkami, je ten, že jim nic jiného nezbylo. Došly jim myšlenky. Nemohou vyvrátit její argumenty, protože má vědu na své straně. Nemohou vyhrát debatu přesvědčováním, protože mohou proti mladistvé vášni nabídnout jen zahořklý cynismus. A ona má důležitější starosti než na ně reagovat.

To neznamená, že bychom měli bez ptaní přijmout vše, co Thunbergová říká. Je idealistka, která je dost mladá na to, aby viděla svět černobíle. Potřebujeme hlasy jako je ten její. Měli bychom jí naslouchat bez toho, abychom zavrhli umírněné nesouhlasící hlasy.

Proč Greta Thunbergová tak rozčiluje? Kvůli tomu, co představuje. V době, kdy demokracie je terčem útoku, naznačuje vznik nového typu moci, spojení protestů mladé veřejnosti s vědou. Ale pro její nejhlasitější pomlouvače také znamená něco jiného: Pohled na svou nadcházející zbytečnost.

Podrobnosti v angličtině: ZDE