Pozdvižení v Dolní sněmovně nad Johnsonovou agresivitou

26. 9. 2019 / Jan Čulík

Labour's Paula Sherriff raises the murder of MP Jo Cox in the Commons, asking Boris Johnson to stop using "dangerous" language like "Surrender Act" The PM replies: "I never heard such humbug in all my life" Latest: https://t.co/E44aULYhay pic.twitter.com/BnnlUc36Fm

Note to self: don’t watch Parliament again until Johnson is gone. Tonight’s performance was the most sickening, disgusting spectacle I have ever seen. He and his overprivileged cronies are beneath contempt.

Woman after woman after woman after woman has had to stand up tonight and plead with Boris Johnson to moderate his language for their own safety, and he just doubles down every time. What an absolutely hollowed-our human. Narcissism has taken it all. — Marina Hyde (@MarinaHyde) September 25, 2019

If the supreme court judgement wasn't enough for Boris Johnson to resign, his 'humbug' comments about Jo Cox should be. If Tory MPs had any integrity or self-worth, they would force him out. — John Crace (@JohnJCrace) September 25, 2019

Felt a bit sick typing this up. Boris Johnson says the best way to honour Jo Cox would be to ‘get Brexit done’ https://t.co/9LKB9dcdix — Isabel Hardman (@IsabelHardman) September 25, 2019

"Nejlepším způsobem jak uctít paměť Jo Coxové a jak sjednotit tuto zemi bude realizovat brexit."







Manžel zavražděné Jo Coxové Brendan Cox: Je mi trochu špatně od žaludku, že bylo jméno Jo tímto způsobem použito. Nejlepším způsobem jak poctít Jo, by bylo, abychom všichni (bez ohledu na své názory) bránili to, v co věříme, vášnivě a s rozhodností. Ale nikdy nesmíme démonizovat druhou stranu a musíme se přidržovat toho, co máme navzájem společného.



Feel a bit sick at Jo’s name being used in this way. The best way to honour Jo is for all of us (no matter our views) to stand up for what we believe in, passionately and with determination. But never to demonise the other side and always hold onto what we have in common. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) September 25, 2019



Jedna žena za druhou musely dnes večer povstat a prosit Borise Johnsona, aby se mírnil ve svém vyjadřování v zájmu jejich vlastní bezpečnosti - a on je pokaždé naopak ještě zuřivější. Je to naprosto vyprázdněný člověk. Všechno zahltil narcismus.Jestliže nestačilo rozhodnutí Nejvyššího soudu k tomu, aby Johnson rezignoval, jeho výrok o "humbuku" o Jo Coxové by k rezignaci měl stačit. Kdyby měli konzervativni poslanci trochu integrity anebo vědomí vlastní hodnoty, vyhnali by ho z funkce:Komentátorka Isabel Hardmanová o tom napsala článek pro konzervativní server, z něhož citujeme. Konstatovala na Twitteru:"Bylo mi trochu špatně od žaludku, když jsem tohle psala. Boris Johnson říká, že nejlepším způsobem jak poctit zavražděnou Jo Coxovou je realizovat brexit." (Coxová byla proti brexitu.)Situace v Dolní sněmovně se náhle stala velmi ošklivou, když Boris Johnson odmítl stížnost labouristické poslankyně, která si stěžovala na nenávistný jazyk a na hrozby, které ona a její kolegové dostávají, jako "humbuk". Paula Sheriffová, která je obětí zvlášť intenzivní nenávistné kampan - v její kanceláři pro ni někdo nechal hákové kříže - rozhněvaně apelovala na premiéra a žádala ho, aby se mírnil ve svém vyjadřování. Zmínila se při tom o vraždě své kolegyně, poslankyně Jo Coxové. Stalo se toto:Paula Sheriff:Boris Johnson:V Dolní sněmovně na to vznikla vřava a předseda Bercow musel požadovat obnovení pořádku, než Johnson vysvětlil, proč používá výrazu "kapitulační zákon" (Je to zákon, jímž Dolní sněmovna zabránila Johnsonovi v realizaci divokého brexitu. Mnozí poukazují na to, že používat výrazu "kapitulační zákon" je manipulace - Británie není s EU ve válce, pozn.red.) Neřekl nic k tomu, co Sheriffová řekla o smrti Coxové.Když si na to stěžovala Tracey Brabinová, poslankyně, která nahradila zavražděnou Jo Coxovou v jejím volebním okrsku, Johnson na to řekl toto:Sheriffová byla zvolena ve stejnou dobu jako Coxová. I Johnson. Mnoho přátel zavražděné poslankyně sedělo v Dolní sněmovně kolem ní, když došlo k této výměně s Johnsonem. Avšak Johnson se o ní v první replice ani nezminil, jako by šlo o levný politický argument, který je nutno odmítnout a nikoliv stále ještě bolestnou vzpomínku na zavražděnou kolegyni. Je všeobecně známo, že poslanci jsou stále více terčem hrozeb, nenávistného jazyka a šikany, a to na internetu i mimo něj, a to nejen labourističtí poslanci. Konzervativní kandidáti hovořili o výhrůžkách, jimž se jim dostalo během voleb r. 2017. Některým z nich byly zvandalizovány kanceláře a automobily. Od vraždy Jo Coxové se politická atmosféra v Anglii stala jedovatým smogem. Labouristická poslankyně Rosie Cooperová byla cílem spiknutí zabít ji, což vedlo k tomu, že Jack Renshaw, který si koupil mačetu, jíž ji chtěl usmrtit, byl odsouzen na doživotí. Řekla ve sněmovně, že měla být "zavražděna, aby byl vyslán signál státu, této sněmovně".Podrobnosti v angličtině ZDE