Generace Greta

30. 9. 2019

Jedno slunečné odpoledne na konci léta Roger Pallás, dvaadvacetiletý katalánský student blond vlasů a kostnaté postavy, seděl za volantem své dodávky na cestě do Costa Brava, zatímco si zpíval: "Lidé povstanou jako vody, budeme této krizi čelit teď...". Snažil se propagovat píseň a protesty proti změně klimatu ve městě Girona, ale ačkoliv ji poslal prostřednictvím aplikace WhatsApp na spoustu kontaktů, zdálo se, že lidé mají problémy s textem, píšou Catalina Oquendoová, Joana Oliveirová, Mar Centenerová, Guillermo Abril, Elías Camhaji a Santiago Torrado.

Někde cestou zastavil, aby nabral spolužáka Lucase Barrera, dalšího dvaadvacetiletého studenta z Andalusie. Zatímco mířili k moři, Barrero hovořil o knize, kterou právě publikoval - El mundo que nos dejáis (Svět, který nám necháváte). Tvrdí, že jde spíše o manifest zaměřený na "vytvoření trochy povědomí".

Jeden řádek knihy uvádí: "Jsme první generací, která bude trpět, nebo spíše již trpí účinky ekologické a klimatické krize. Ale jsme poslední generací, která může něco udělat, aby katastrofu zastavila."

Jak se dodávka proplétá borovicemi odhalujícími moře před nimi, konverzace se stočí na veganství. Roger, který se narodil v oblasti s průmyslovým chovem prasat, nejí žádné živočišné produkty. Hovor pokračuje k Zákonu o klimatické změně, který Lucas označuje za nedostatečný. A pak se snaží debatovat o belgickém ministrovi životního prostředí, který byl počátkem roku nucen rezignovat poté co naznačil, že studentské protesty po světě jsou řízeny nejmenovanými mocnostmi, místo aby šlo o spontánní hnutí.

Barrero poukazuje na to, že protesty zahájené před rokem švédskou teenagerkou Gretou Thunbergovou mohou být vedeny mladými lidmi a dětmi, ale u každého mladého jsou potenciálně dva rodiče a čtyři prarodiče. Takže za každým milionem studentů může stát až šest milionů dospělých. A to znamená, že ačkoliv jde možná o dětské hnutí, jeho vliv je masivní...

Možná že nikdy neexistovalo masové hnutí, které by se šířilo tak rychle. Thunbergová uspořádala první vigilii 20. srpna 2018. O sedm měsíců později, během první globální klimatické stávky 15. března, 1,4 milionu lidí zaplavilo ulice více jak 2 000 měst ve 128 zemích a Thunbergová konsolidovala svou roli inspirátorky generace spojené rostoucí frustrací z pasivního přístupu dospělých a politických lídrů ke stavu planety...

Hnutí se šíří dál. Letos v létě se ve švýcarském Lausanne setkalo 400 mladých z 38 zemí, aby se pokusili nalézt společnou řeč a koordinovali akce jako další globální klimatická stávka 27. září. V prohlášení uvádějí, že globální oteplení by mělo zůstat pod hranicí 1,5 stupně oproti předindustriální úrovni. A vydávají generační varování: "Kolaps naší společnosti a našich ekosystémů je na dohled a čas se krátí. To co se stane v příštích měsících a letech rozhodne o tom, jak bude vypadat budoucnost lidstva. Naše kolektivní vymření je jedním z možných důsledků... Sešli jsme se v Laussane, spojeni společnými obavami a cíli, protože čas jednat je právě teď."

