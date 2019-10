Zděšení v Bruselu nad Johnsonovým "plánem" pro brexit

3. 10. 2019





Zdá se, že Borisi Johnsonovi se nepodaří uskutečnit brexit dne 31. října poté, co vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier soukromě reagoval zdrcujícím způsobem na nový Johnsonův plán pro irskou hranici. Charakterizoval ho jako past.



Evropská komise také odmítla zahájit tajná a intenzivní "vyjednávání v tunelu" s britskými činiteli před zásadním summitem dne 17. října, během něhož Johnson doufal uzavřít s EU novou dohodu o brexitu.



Johnson navrhl, aby Severní Irsko po ukončení přechodného období odešlo s celou Británií z evropské celní unie, což by nutně znamenalo celní kontroly na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Severní Irsko by nadále dodržovalo normy EU pro zboží, pokud by to do prosince 2020, na konci přechodového období, schválil severoirský parlament, a pak o té věci rozhodoval každé další čtyři roky.Johnson však také požádal, aby ani EU ani Británie neprováděly celní kontroly na hranici, i kdyby severoirský parlament vetoval ustanovení obsažená v novém irském protokolu.Barnier upozornil, že tato praxe by zabránila Bruselu chránit vnitřní trh Evropslké unie, pokud by severoirský parlament toto ustanovení v prosinci 2020 nebo kdykoliv později blokoval."Evropská unie by tak byla v pasti bez irské podmínky pro zachování vnitřního trhu EU," varoval Barnier.Irský premiér Leo Varadakar po telefonním rozhovoru s Johnsonem upozornil, že navržený text "nesplňuje dohodnuté cíle irské podmínky".Poslanecká skupina Evropského parlamentu pro brexit má oznámit ve čtvrtek, že europoslanci nebudou hlasovat pro podporu tohoto návrhu brexitu, předloženého Johnsonem. "Reakce skupiny pro brexit nebyla pozitivní," řekl koordinátor skupiny Guy Verhofstadt po jednání s Barnierem. "Protože si nemyslíme, že ten návrh obsahuje záruky, které Irsko potřebuje."Zdroje v EU konstatovaly, že Johnsonův návrh je tak nedokonalý, že je velmi nepravděpodobné, že by byl schválen do evropského summitu dne 17. října. "Bohužel směřujeme k odkladu," konstatoval jeden diplomat. Podle zákona, nedávno schváleného Dolní sněmovnou, Johnson bude muset požádat o odklad brexitu, pokud nebude dohoda o brexitu schválena do 19. října.Podrobnosti v angličtině ZDE