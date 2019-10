Dnešek připomíná oběti migrace. Z Česka vyjelo pomáhat uprchlíkům přes 4500 lidí

3. 10. 2019

Hlavním přednášejícím konference je český vědec a odborník na chytrou migraci, Robert Stojanov, který působí na Mendelově univerzitě. Změna klimatu a migrace do Evropy jsou ve vzájemném úzkém vztahu. Desítky milionů lidí jsou každým rokem ohroženy přírodními katastrofami či environmentálními změnami a jsou nuceni opustit své obydlí, a právě s tím souvisí i stále zesilující změna klimatu.

Během konference budou s přítomnou veřejností a zástupci dobrovolníků diskutovat i socioložka Lenka Kissová, Ph.D, která upozorňuje na to, že způsob jakým o uprchlících mluvíme, výrazně proměňuje i to, jak vypadá naše soužití. Zuzana Lenhartová, předsedkyně spolku Pomáháme lidem na útěku, ukáže, jakými proměnami prošla česká dobrovolná pomoc uprchlíkům. Den zakončí premiéra dokumentárního snímku režiséra Michel Toesca, vyprávějící příběh zemědělce Cédrica, který dovolil stovkám uprchlíků procházejícím údolím Roya zůstat ve svém skromném obydlí. Film otevírá obecněji platné otázky - zvlášť pak otázku po tom, co zmůže jednotlivec, který se nebojí pomoci. (2)

Právě dnes si veřejnost ve všech státech Evropské unie připomíná uplynutí šesti let od jedné z nejzávažnějších nehod, která zasáhla uprchlíky a migranty ve Středozemním moři. Loď nesoucí více než 500 lidí se tehdy potopila jen několik set metrů od pobřeží ostrova Lampedusa. 368 migrantů, včetně dětí, žen a mužů, přišlo o život; 155 bylo zachráněno. Od 3. října 2013 dosud zemřelo nebo se ve Středozemním moři pohřešuje 17 900 uprchlíků a migrantů. V roce 2016 při své snaze o nalezení bezpečí v Evropě přišlo o život 5 096 lidí. V roce 2018 zemřel při snaze překonat Středozemní moře každý osmnáctý člověk.

Obce Lampedusa a Linosa na památku těchto tragických událostí a na památku obětí z 3. října 2013 vedou celoevropskou iniciativu „Snapshots from the borders“, a tak organizují řadu kulturních akcí ve všech evropských hlavních městech (3). Totò Martello, starosta Lampedusy a Linosy, uvedl: „Abychom si vytvořili lepší budoucnost, musíme si pamatovat, co se stalo. Pouze připomínáním toho, co se stalo, můžeme zabránit, aby se to opakovalo znovu.“ Lidské oběti si dnes připomínají desítky místních úřadů a desítky veřejných připomínkových akcí ve všech evropských metropolích a městech. Lidé se setkávají na podporu nové petice, jejímž cílem je požádat orgány EU, aby 3. října učinily Evropským dnem paměti a vstřícnosti. (4)





Jan Skalík, dobrovolník, který pomáhal uprchlíkům v Maďarsku a Srbsku z iniciativy Lidé na cestě, k tomu uvádí:

„Dnes je vhodné si připomenout, že ve Středozemním moři jen za posledních šest let zahynulo necelých 18 tisíc lidí. To je nepřijatelné číslo. Všechny členské státy Evropské unie včetně České republiky, by měly zajistit bezpečnou možnost o požádání azylu v Evropě pro lidi, kteří utíkají z války nebo nebezpečí.”





