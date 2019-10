O střetu zájmů v Českém, rozhlase

Jak mám v autě trvale puštěný ČRo+, tak co chvíli se tam redaktor dotazuje "Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund", a dotyčný vykládá svoje názory na vládu, politiku, ČNB, parlament, cokoli.

Tak prosím: pan Kovanda je vysoký manažer komerční firmy, která má své výsostné obchodní zájmy, které jsou mimo jiné úzce navázané na ekonomickou politiku vlády, zákony přijímané parlamentem (finanční byznys je regulován), o ČNB ani nemluvě. Platí jej tato firma a je finančně motivován na jejím úspěchu, tak jako každá vysoce postavená osoba.



Jenomže v Českém rozhlase si zřejmě odpovědné osoby myslí, že když má někdo na vizitce "hlavní ekonom", že to je něco jako pan profesor z VŠE, pan vědec (ekonomie je přece věda), že tedy je to odborník na slovo vzatý, který poskytuje svoje naprosto nezávislé komentáře a hodnocení, které pak lze nechat pouštět do éteru jako evangelium, bez konfrontace a oponentury z jiné strany, bez ověřování, bez všetečných dotazů redaktora, doslova s úctou k autoritě...

Samozřejmě, není tomu tak. "Hlavní ekonom" komerční společnosti je osoba na této společnosti závislá (ekonomicky, tj. jí placená), stejně jako její generální ředitel nebo krotitel duchů. Je to jako nechat generálnímu řediteli Vodňanského kuřete pravidelnou ranní pětiminutovku, aby mohl vykládat třeba svoje "názory" (!) na zdravotní prospěšnost drůbežího masa. To by bylo křiku, kdyby se něco takového stalo! Na dávání hlasu komerčně závislým osobám mají (nejen) veřejnoprávní média svůj kodex a zásady, zejména s ohledem na vyváženost, který jinak úzkostlivě dodržují. Zde to ale - věřím že jen z neznalosti a nepochopení role dotyčného - úplně bije do očí.

