Johnsonův mafiánský ministr: "Brexit bude osvobozením, jako byl pád komunismu"

Odporně urážlivé srovnávání demokratické Evropské unie s totalitním autoritářským komunismem bývalo donedávna charakteristikou jen ultrapravicových bláznů v nejextremnějších koutech Facebooku. Nyní tyto nesmysly šíří i podvodnická mafie, která se nezvolená zmocnila britské vlády. (JČ)



Andrew Stroehlein: Všichni autoritáři usilující o moc v Evropě a v USA opakují tentýž scénář - včetně týchž absurdních a antisemitských konspiračních teorií, které se donedávna nacházely jen na extremistických serverech.



Profesorka Tanja Bueltmannová: Dnes vystoupil v Dolní sněmovně pan Rees-Mogg a řekl, že spiknutí pro setrvání Británie v EU "financuje jistý George Soros". Byl to výrok převzatý rovnou z ultrapravicové antisemitské příručky. Strašlivé věci nezačínají jen od lidí, kteří se halí do vlajek s hákovým křížem, začínají i od lidí ve večerních oblecích, jako je Rees-Mogg.



Andrew Stroehlein: Realita: NDR byl totalitní stát založený na strachu, se statisíci agentů a udavačů tajné policie Stasi.



Another favourite meme of the new authoritarians & wannabes that once lived only on extremist websites: comparing EU to Soviet empire.



Reality: East Germany was a totalitarian state run on fear, with hundreds of thousands of Stasi agents & informers. https://t.co/Fm5YVWwbsW