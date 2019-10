Trump vyzval Ukrajinu a Čínu, aby vyšetřovaly Bidenovy

4. 10. 2019

Americký prezident Donald Trump veřejně vyzval Ukrajinu a Čínu, aby vyšetřily jeho potenciálního vyzyvatele v prezidentských volbách roku 2020, Joe Bidena, a také jeho syna Huntera.

"Čína by měla zahájit vyšetřování Bidenů," prohlásil Trump s odkazem na Bidenova syna Huntera.

Demokratická strana obviňuje amerického prezidenta, že pozastavil vojenskou pomoc, aby vyvinul nátlak na Ukrajinu a přiměl ji najít na Bidena kompromitující materiál.

Telefonní hovor z 25. července mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským vyvolalo stížnost whistleblowera z řad zpravodajské komunity a proces impeachmentu.

Ale Trump tvrdí, že neudělal nic špatného a vyšetřování je honem na čarodějnice.

Trump obviňuje Bidena a jeho syna z korupce v politických a obchodních jednáních s Ukrajinou a Čínou, ale nepředložil žádné důkazy.

Když Hunter Biden v roce 2014 vstoupil do ukrajinské plynařské společnosti Burisma, objevily se otázky ohledně možného střetu zájmů týkajícího se jeho otce.

Ukrajina procházela politickou tranzicí poté, co byl její proruský prezident nucen odstoupit a Biden starší často cestoval do země.

V roce 2016 Joe Biden vyvinul nátlak na ukrajinskou vládu, aby sesadila svého hlavního prokurátora Viktora Šokina, jehož úřad vyšetřoval oligarchického vlastníka Burismy.

V projevu předneseném minulý týden se Biden pochlubil, že donutil Šokina k odchodu pod hrozbou pozastavení miliardové garance půjčky pro Ukrajinu.

Trump a jeho spojenci obviňují Bidena, že chrání syna. Nicméně několik západních vlád a hlavních zdrojů financí pro ukrajinskou vládu si také přálo Šokinovo odvolání, protože byl považován za překážku antikorupčního úsilí.

Minulý týden ukrajinský generální prokurátor sdělil BBC, že neexistují důkazy proti Joeovi nebo Hunteru Bidenovi.

Když byl dotázán, o jakou službu usiloval během telefonátu se Zelenským, Trump odpověděl: "Myslel bych si, že pokud by byli poctiví, zahájili by velké vyšetřování proti Bidenům. To je velmi jednoduchá odpověď. - Podobně by Čína měla zahájit vyšetřování proti Bidenům, protože to co se stalo Číně je zhruba stejně špatné jako to, co se stalo Ukrajině," dodal.

Mluvčí Bidenovy prezidentské kampaně obvinila Trumpa, že se "třese a hroutí v televizi v zoufalém sevření konspiračních teorií, které byly vyvráceny a odmítnuty nezávislými, důvěryhodnými zpravodajskými organizacemi".

Prohlášení zástupkyně kampaňové manažerky Kate Bedingfieldové přirovnalo poslední Trumpovo vyjádření k jeho výzvě z roku 2016 adresované Rusku, aby našlo špínu na protikandidátku Hillary Clintonovou.

V roce 2013 tehdejší viceprezident Biden odjel do Číny na oficiální návštěvu, při níž se sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a dalšími představiteli.

Hunter Biden a jeho dcera se tehdy připojili k viceprezidentovi, který již dříve cestoval s rodinnými příslušníky.

(Bidenova žena Neilia a dcera Naomi v roce 1972 zahynuly při nezaviněné automobilové nehodě, při níž byli zraněni také oba synové, Beau a Hunter. Biden tehdy zvažoval rezignaci na politické funkce, aby mohl pečovat o syny. Beau zemřel v roce 2015 ve věku 46 let na mozkový nádor, což tehdejší viceprezident uvedl jako hlavní důvod, proč nebude usilovat o prezidentskou kandidaturu v roce 2016. Hunter zůstává jediným žijícím členem původní rodiny Joe Bidena - pozn. KD.)

Během dvoudenní návštěvy se Hunter seznámil s čínským bankéřem Jonathanem Lim, který se později stal jeho obchodním partnerem.

Krátce po zmíněné cestě Li založil soukromou realitní společnost, v jejíž správní radě zasedal Hunter, ačkoliv jeho mluvčí sdělil NBC News, že během návštěvy se nediskutovalo o žádných obchodních záležitostech a fond byl plánován o celé měsíce dříve.

Hunter Biden také nevlastnil žádnou nemovitost ve fondu během funkčního období svého otce, uvedl mluvčí.

Hunter popírá, že by obchodně jednal s jakýmkoliv čínským představitelem. Nicméně údajně pomohl zorganizovat seznámení Liho s otcem během cesty do Pekingu, což vyvolává tvrzení o obchodování se vlivem.

V srpnu Republikánský senátor Chuck Grassley zpochybnil Hunterovo chování během cesty a prohlásil, že Biden mladší má "historii investování a spolupráce s čínskými společnostmi, včetně nejméně jedné vyvolávající významné národněbezpečnostní obavy".

