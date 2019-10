Satelitní záběry a amatérské snímky dokumentují skryté masakry v Kongu

4. 10. 2019

V posledních několika měsících došlo k sérii masakrů v provincii Ituri na východě Demokratické republiky Kongo, píše Liselotte Masová. Přeživší utekli do již tak přeplněných táborů pro vnitřně přemístěné osoby. Nicméně velmi málo snímků a velmi málo informací z této oblasti proniklo do vnějšího světa, takže je těžké říci, co se přesně stalo.



V posledních týdnech náš tým vedl dramatické rozhovory s přeživšími a studoval amatérské snímky a satelitní fotografie, aby rekonstruoval události v Tche, kde k masakrům došlo. Provincie Ituri je po léta místem soupeření dvou etnických skupin, Lenduů a Hemů. To vedlo ke konfliktu v letech 1998-2002, který za sebou zanechal více než 50 000 mrtvých, přičemž mnozí zemřeli při masakrech civilistů. Násilí se znova rozhořelo v oblasti Djugu v květnu letošního roku. 2. července prezident Félix Tshikesedi slíbil, že armáda udrží přítomnost v oblasti "do dne, kdy už se nebude střílet". Ale násilí pokračuje a vnější svět prokazuje malý zájem o probíhající tragédii. 28. srpna místní komunita Hemů vyzvala k vytvoření mezinárodního tribunálu k vyšetření probíhajících masakrů, které podle jejích odhadů od prosince 2017 zabily asi 5 000 lidí. Během posledních týdnů se týmu France 24 podařilo provést rozhovory s 12 přímými svědky a prozkoumat fotografie, videozáznamy a satelitní snímky masakrů. Fotografie a videa dokumentují děsivé násilí: Vyloupené a vypálené vesnice, staří lidé zabití šípy, znásilněné a zabité ženy a rozsekané děti. Rozhovory s místními zdroji a prozkoumáním článků v místních médiích se nám podařilo sestavit seznam vesnic, kde údajně došlo k masakrům během léta 2019. Poté jsme použili nástroj fires.ru, který analyzuje satelitní data za účelem sledování velkých požárů ve světě. Porovnali jsme koordináty požárů v regionu se seznamem vesnic, z nichž byly hlášeny masakry. Zjistili jsme, že došlo k velkým požárům ve vesnicích kolem Tche ve dnech 11., 12. a 13. června. 16. června konžská stanice Radio Okapi oznámila, že komunitní skupina nalezla řadu těl v Tche a okolních vesnicích a že asi 150 lidí bylo zabito při útoku, k němuž došlo v noci z 11. na 12. června. Násilí v oblasti Djugu se týkalo členů etnické skupiny Hemů. Podle lokálních lídrů interviewovaných pro účely tohoto článku jsou masakry dílem miliční skupiny, která si říká Codeco. Podle nich rekrutuje mládež kmene Lenduů. Konžská vláda také klade masakry za vinu této skupině. Skupina Codeco začínala jako zemědělské družstvo, ale podle některých zpráv se změnila v miliční uskupení a kult. Reportéři France 24 hovořili s představitelem Lenduů Joelem Mandem, který tvrdí, že Codeco a jeho akce "nereprezentují lid Lenduů". Podrobnosti v angličtině: ZDE

0