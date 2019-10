Trump označil proces impeachmentu za puč, Pompeo brání podřízeným podat svědectví

3. 10. 2019

Americký prezident Donald Trump pokračuje ve své kanonádě proti demokratům, kteří ve Sněmovně reprezentantů oficiálně zahájili proces impeachmentu poté, co Trump tlačil na ukrajinskou vládu, aby zahájila vyšetřování aktivit jeho politického rivala Joea Bidena.

Donald Trump v úterý na svém twitterovém účtu napsal, že to, co se děje, není impeachment, ale puč. Mezitím šéf americké diplomacie Mike Pompeo po několika týdnech zapírání potvrdil, že je do celé aféry také zapleten.

Pompeo se snaží mařit vyšetřování Sněmovny reprezentantů, neboť slíbil, že jednomu bývalému a pěti stávajícím zaměstnancům ministerstva zahraniční znemožní podat svědectví. Šéf americké diplomacie obvinil sněmovní demokraty ze zastrašování zaměstnanců jeho resortu.

Očekává se, že Trumpův bývalý speciální vyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker, který minulý týden rezignoval, podá svědectví v soukromí. Svědčit má rovněž bývalá americká ambasadorka na Ukrajině Marie Jovanovičová.

Předseda kongresové komise zabývající se vyšetřováním prezidenta Elijah Cummings ve středu oznámil, že hodlá předvolat představitele Bílého domu kvůli dokumentům obsahujícím informace o kontaktech Trumpova kabinetu s Kyjevem.

