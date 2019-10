Polsko "potřebuje k transformaci na bezemisní ekonomiku 700-900 miliard eur"

4. 10. 2019

V reakci na otázku novinářů polský ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski prohlásil, že národní energetický sektor potřebuje k transformaci na bezemisní model 300-400 miliard eur. Náklady na investice do celé ekonomiky podle něj představují odhadem 700-900 miliard.

Tchórzewski prohlásil, že vláda musí definovat podmínky Klimatického a energetického balíku s Evropskou komisí do konce prosince. Polsko má v úmyslu zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 21 %.

"Chceme dohnat Evropu, ne zničit naši ekonomiku," dodal ministr. Zároveň připustil, že očekává vyšší finanční podporu pro energetickou transformaci. Nicméně to by mohlo znamenat zvýšenou finanční účast EU, což by mohlo vyvolat odpor jiných členských států. Většina členů EU očekává po brexitu snížení výdajů.

Podrobnosti v angličtině: ZDE