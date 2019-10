Jak rázně sprovodit ze světa „problém Greta“

3. 10. 2019 / Jiří Papoušek

„Teda pane, já bych se s nima tak nemazal. On má ten Babiš pravdu. Je to celý žvanírna. Pořád jen kecaj, a skutek utek. Dneska přesně ta Greta. Ona si jezdí po světě, a hysterčí a oni ji nechaj! A ještě se s ní fotografujou!“

Ale co Gretini rodiče?

„Tak ty by měli bejt rádi, že jsou rádi. Například zanedbali výchovu dítěte, žejo. To je nezákonný. Já nejsem odborník, nemůžu říci, jestli by se jim dítě mělo odebrat. Ale jestli to řeknou odborníci...“

No a co všichni ti školáci. Co s nimi?

„Frajdejs? Jednoduše, řekl bych ředitelům (teda ministr by řekl), že se žádný stávky nepovolujou, a kdo bude stávkovat, tak se mu doporučí, aby si to buď rozmyslel, nebo odešel na jinou školu. Ředitelům by se řeklo, že kdo z učitelů to bude podporovat, přijde o prémie“.

Dobře. Ale ta mládež by asi vyšla do ulic, ne?

„Podivejte se, ať si vyjdou. Ať demonstrujou, když myslej. Já bych je nevyháněl. Žádnou policii bych na ně neposílal. Pokud by to měli povolený,jasně. Povolil bych jim demonstraci třeba v Horních Měcholupech, v Lomnici nad Popelkou a tak. Jó, jen ať si demonstrujou. Máme demokracii, žejo?.“

Takže tím by to bylo vyřešený?

„Do dvou měsíců by byl klid, a nikdo by po Gretě ani nevzdychnul. Bylo by po problémech, za to vám ručím!“.

Takže...to by byla Greta. Ale jak byste vyřešil to globální oteplování?

„No, vy jste taky dobrej magor, to vám teda řeknu!“