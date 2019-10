Papež František hostí ve Vatikáně synodu o Amazonii

8. 10. 2019





K vzteku ultrapravicového brazilského prezidenta Bolsonara, který údajně prosazuje "křesťanské hodnoty", je ale v ostrém konfliktu s tamější katolickou církví, pořádá nyní papež František ve Vatikánu mimořádnou tři týdny trvající synodu biskupů z devíti jihoamerických zemí, na jejichž území se rozkládá amazonský prales.



Oficiálně byla synoda zahájena v neděli mší ve Vatikánu v bazilice sv. Petar. Účastní se jí 184 kardinálů, biskupů a kněží z Brazílie, z Kolumbie, z Ekvádoru, z Guyany, z francouzské Guyany, z Peru, ze Suriname a z Venezuely.

Vatikán také pozval regionální experty na Amazonii, kteří nejsou součástí katolické církve, včetně představitelů domorodých amazonských komunit.Na synodě se má jednat i o osudu amazonských domorodých indiánských kmenů, jejichž existenci Bolsonaro ohrožuje.Ve svém kázání řekl papež František, že někteří předáci katolické církve riskují, že se z nich stanou "byrokraté a ne pastýři" a naléhal na ně, aby byli otevření změnám."Požáry, které jsou motivovány ničivými zájmy, jako ty, které v nedávné době ničí Amazonii, nejsou v souladu s evangelii," zdůraznil František.V pracovním dokumentu z letošního června požadují biskupové, aby se církev "připojila k sociálním lidovým hnutím, aby prorocky oznámila agendu sociální spravedlnosti, organického zemědělství a agrolesnictví".Církevní dokument argumentuje, že "Matka Země" musí být bráněna před "ekonomickým modelem predátorského a životní prostředí ničícího rozvoje ... který zabíjí a plení, ničí, vyhání a vyhazuje."Synoda dává obrovský důraz na ekologickou agentu Vatikánu, zejména v souvislosti s ekologickou a ekonomickou exploatací Amazonie. Vědci varují před zintenzivňujícím se globálním oteplováním poté, co velké části amazonského deštného pralesa zničily požáry.Papež František je původně z Argentiny, je to první latinsko-americký papež a učinil globální oteplování a sociální spravedlnost hlavními tématy svého papežského úřadu. František zdůrazňuje, že jeho obavy z ničení životního prostředí jsou v souladu s učením katolické církve.Copak na to asi pražský kardinál Duka?Podrobnosti v angličtině ZDE