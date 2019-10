Složme se do 17. listopadu 2019 na 1,5 milionu pro Univerzitu Karlovu, aby nepotřebovala Home Credit.

10. 10. 2019

Analytik neziskové společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle, který se zaměřuje na pomoc lidem v dluhové pasti, se k partnerství vyjádřil takto: „Financování Univerzity Karlovy firmou Home Credit, která vědomě vede desítky tisíc nezákonných exekucí, je naprosté morální selhání vedení univerzity.“







Ve smlouvě je klauzule, že „strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci“. Obavu o nezávislost už vyjádřili sinologové FF UK.







Smlouva na tuto relativně nízkou částku se společností, která vede v mnoha ohledech problematický byznys, snižuje důstojnost Karlovy Univerzity, její kredit i důvěru v její skutečnou akademickou nezávislost.







Jako bývalý i současný student univerzity bych proto chtěl požádat vás všechny, studenty, absolventy i všechny další, kterým není jednání a osud univerzity lhostejný, abyste přispěli na tento transparentní účet libovolnou částkou.







Konečným cílem je dát dohromady celý milion a půl. Pokud se podaří dát dohromady do 17. listopadu 2019 alespoň půl milionu, což je částka, ke které se Home Credit zavázal ročně, začneme vést jednání s Univerzitou za účelem vypovězení smlouvy se společností Home Credit s tím, že pokud smlouva bude vypovězena, celou částku nasbíranou na tomto účtu univerzitě darujeme. Pokud univerzita na tyto podmínky nepřistoupí nebo se na účtu nesejde dostatek prostředků pro zahájení jednání, peníze vám budou vráceny na váš účet. Pokud od smlouvy UK sama dříve odstoupí, darujeme univerzitě prostředky, které se do té chvíle na účtu sejdou.





Číslo účtu je: 2101705148/2010 u FIO banky (účet se objeví s první přijatou platbou, platby z jiných bank by měly přijít druhý den, od FIO banky se objeví po pár minutách). Na účet můžete platby posílat do 17. listopadu 2019.







Děkuji Vám za to, že Vám osud univerzity a její skutečný kredit není lhostejný.