Zaplaťpánbu, že byl nácek z Halle takový kretén

11. 10. 2019 / Karel Dolejší

Neonacista Stephan Balliet, který se ve středu během svátku Jom kipur pokusil zaútočit na synagogu v Halle, byl vybaven rozsáhlým arzenálem. Kromě pušky a brokovnice u něj policie našla ještě celkem 4 kilogramy výbušnin.

Poté co se ani takto vybavenému pachateli nepodařilo proniknout do budovy, kde by mohl ohrozit 70-80 lidí, zastřelil ve vzteku dvě náhodně vybrané osoby, z toho jednoho tureckého prodavače kebabu. Smrt těchto lidí je samozřejmě tragická, zhola zbytečná a nelze ji nijak zlehčovat; představme si však přesto, co by neonacistický blbeček mohl všechno "dokázat", kdyby byl schopen použít svou trhavinu k vyražení dveří synagogy.

Hans Jonas kdysi napsal proslulý článek Pojem Boha po Osvětimi obsahující slavnou pasáž:

"Po Osvětimi můžeme rozhodněji než kdykoli předtím tvrdit, že všemocné božství by buďto nebylo veskrze dobré, nebo by (ve své správě světa, kde jedině je můžeme postihnout) bylo naprosto nesrozumitelné. Má-li však Bůh být jistým způsobem a do jisté míry srozumitelný (a na tom musíme trvat), pak musí být jeho dobrota slučitelná s existencí zla; a tak je tomu pouze tehdy, není-li Bůh všemohoucí. Jen pak můžeme zároveň tvrdit, že je srozumitelný a dobrý, a přesto je ve světě zlo. A poněvadž jsme tak jako tak pojem všemohoucnosti shledali jako o sobě pochybný, je to právě tento atribut, který musí ustoupit."

Nastanou ovšem situace, že by člověk i věřil...