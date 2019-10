O radikální změně režimu na Blízkém východě

15. 10. 2019

"Musíte odejet," řekl jeden muž a nedíval se do obličeje. "Na východě má Asadův režim silniční kontroly a není už bezpečné tu zůstat." On a další Kurdové tam žili celý život, s výjimkou posledních sedmi let, pod kontrolou Asadovy vlády, a vyhlídka na její návrat znamenala, že zbledl a měl strach.Asadova armáda byla přítomná v Kamišli od doby, kdy r. 2012 dal Asad Kurdům částečnou autonomii. Dosud neměli žádnou moc, byl tam silnější a lépe vyzbrojený soupeř. Změní se teď ta situace?Odehrávalo se něco opravdu významného: ukončení amerického vlivu v Sýrii a kolaps americké dobré pověsti všude. Předání moci bylo od Kurdů Asadovi, avšak skutečný přesun moci byl z Washingtonu do Moskvy, jejíž vliv na celý Blízký východ byl nyní posílen a potvrzen.Jakoby na oslavu tohoto okamžiku přicestoval v pondělí Vladimír Putin do Rijádu, kde ho přivítal jako hosta vládnoucí korunní princ Saúdské Arábie, Mohammed bin Salman, který o tři týdny předtím také pocítil ponížení, kdy ho američtí spojenci také nechali na holičkách.Poté, co Írán provedl útok proti saúdské ropné rafinérii, saúdský korunní princ očekával, že USA se za to Íránu pomstí. Nestalo se nic a princ si uvědomil, že ho opustil spojenec, který přísahal, že bude hájit zájmy Saúdské Arábie. "Viděli jste, co nám udělaly USA?" zeptal se před čtrnácti dny v Rijádu saúdský korunní princ šéfů iráckého státu. "Bylo to neuvěřitelné."V severní Sýrii americké rozhodnutí zradit Kurdy místní lidi, kteří bojovali proti Islámskému státu, ohromilo a zanechalo jim to jen velmi málo alternativ. "Je lepší přijmout kompromis než genocidu," řekl Muzlum Abdi, velitel Američany vytvořené kurdské armády, dříve známé jako SDF, Syrské demokratické jednotky.Kurdové, za vedení Dělnické strany Kurdistánu (PKK) v posledních dnech v Kamišli vyjednávali s Rusy o podmínkách svého paktu s Asadem. Byli nuceni bojovat proti Turecku na severu a poté, co Trump přikázal, aby americká vojska odešla, zůstali bez ochrany. Octli se ve velmi slabém postavení."Rusové nás obviňují, že jsme do regionu Američany vůbec neměli vpustit," řekla Aršan Mizgin Ahmedová. "Zaplatili jsme za to těžkou politickou cenu."Jak Američané odcházeli, jejich autorita se rozložila. Stihačka málem napadla americkou základnu u Ain Issy - americká armáda nechce uvést, čí stihačka to byla. Nedaleko si tvoří základnu proturecké arabské jednotky, které v neděli popravili na silnici známou kurdskou političku."Nyní jsou tu dominantními silami Írán a Rusko," řekl jeden místní člověk. "Ty budou regionu diktovat, co se tu má stát. Situace se tu opravdu změnila."Podrobnosti v angličtině ZDE