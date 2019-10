Kurdové mají předat syrská města Manbídž a Kobane Asadovi

14. 10. 2019

Foto: Turecko v neděli bombardovalo město Ras al Airi





Více než 700 osob s vazbami na Islámský stát uprchlo z vazebního tábora v severovýchodní Sýrii, zatímco kurdské jednotky, které dosud tuto oblast ovládaly, dosáhly dohody s Asadovým režimem ve snaze zastavit krvavou, pět dní trvající ofenzívu Turecka.



Kurdští bojovníci ovládající region Rojava mají podle dohody vyjednané Ruskem předat města Manbídž a Kobane Damašku, uvedli činitelé v neděli večer.

Syrská státní média uvedla, že jednotky Asadovy armády se přesunují na sever "k zásahu proti turecké agresi na syrském území". Z nepotvrzených zpráv vyplývá, že dohoda mezi Asadovým režimem a Kurdy má být rozšířena na celou severovýchodní Sýrii."Po tom všem se zdá, že je osud kurdského národa zpečetěn. Udělaliu jsme všechno, co jsme mohli, apelovali jsme na mezinárodní společenství - ale nevedlo to k řešení. Naléhali jsme na všechny kurdské organizace, aby projevily solidaritu, ale nikdo neposlouchal," řekl Ismat Šejch Hasan, šéf vojenské rady v městě Kobane v místní televizi.Dohoda je trpkým koncem pěti let částečné autonomie kurdských organizací v severovýchodní Sýrii, kterou vyvolala ofenzíva Ankary.Kurdští bojovníci v tomto regionu, v jejichž čele stály Syrské demokratické síly (SDF), financovaly od roku 2015 Spojené státy, které jim také poskytovaly výcvik. Tyto kurdské jednotky nakonec letos v březnu porazily Islámský stát, ale bylo jich při tom 11 000 usmrceno.Turecko ale tvrdí, že největší jednotka SDF, kurdská YPG, je teroristickou organizací, neodlišitelnou od Dělnické strany Kurdistánu (PKK), která bojuje proti tureckému státu už dlouhá desetiletí.Rozhodnutí Donalda Trumpa opustit SDF a hodit tyto kurdské jednotky na pospas nevyhnutelné turecké ofenzívě kritizují i jeho nejtěsnější spojenci jako zradu amerického vojenského partnera, která vyvolala humanitární katastrofu a povede k obnovení teroristických akcí Islámského státu uprostřed chaosu.Turecko ostřeluje a bombarduje Ain Issa a další Kurdy ovládané silnice na jihu od Erdoganem navrhované třicetikilometrové "bezpečné zóny". Syrské jednotky, bojující jménem Turecka, pronikají na jih a odmitly dopustit, aby město Manbidž padlo do rukou Asadových jednotek. Turecko ostřeluje toto město, které leží na západ od řeky Eufrat.V neděli Erdogan odmítl nabídky vyjednávání se SDF a odsoudil západní spojence v NATO, že podporují organizaci, kterou Turecko považuje za teroristickou.Erdogan také odmítl zprávy o uprchlých vězních Islámského státu jako "dezinformace", jejichž účelem je vyprovokovat USA a západní země.Tureckou operací bylo donuceno opustit své domovy za posledních pět dnů asi 130 000 lidí. Nejméně 60 lidí bylo usmrceno v Sýrii a 18 v Turecku protiútokem SDF, který ostřeloval pohraniční města v Turecku.Proturecká Syrská národní armáda na místě popravila devět civilistů včetně známé kurdské političky.

Podrobnosti v angličtině ZDE