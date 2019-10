Trump k tureckému útoku na Kurdy: "Nás se to netýká"

Americká sněmovna reprezentantů odsuzuje hlasy demokratů iu republikánů Trumpovu politiku ve vztahu k Sýrii

17. 10. 2019





Americký prezident Donald Trump se domnívá, že ofenzíva turecké armády vůči Kurdům na území Sýrie, která přímo souvisí se stažením amerických jednotek, jež do té doby podporovaly kurdské milice v boji s lsámským státem, "není věcí USA". Zároveň soudí, že kurdské milice jsou schopny bojovat s tureckou armádou vlastními silami. Prohlásil to na tiskové konferenci následující po setkání s italským prezidentem Sergio Mattarellou v Bílém domě. V ostrém kontrastu s tímto tvrzením je cesta amerického viceprezidenta a ministra zahraničí do Turecka s cílem vyjednat zastavení bojů.