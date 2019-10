Dosáhne Boris Johnson vítězství tak jako tak?

18. 10. 2019 / Jan Čulík





Borisi Johnsonovi se po ústupcích podařilo v Bruselu protlačit svou dohodu o brexitu. Je v postatě stejná jako třikrát odmítnutá dohoda, kterou vyjednala Theresa Mayová, až na to, že namísto dočasné podmínky setrvání Severního Irska či celé Británie v evropské celní unii, v ní má Severní Irsko zůstat trvale - s tím drobným rozdílem, že se tomu tak oficiálně říkat nebude. Dalším rozdílem od dohody uzavřené Theresou Mayovou je, že ustanovení dohody týkající se Severního Irska má každé čtyři roky schvalovat nyní suspendovaný severoirský parlament.

Vzhledem k tomu, že na poslední chvíli bylo zrušeno právo veta pro fundamentalistickou unionistickou protestantskou stranu DUP, znamená to, že severoirský parlament zcela jistě ustanovení zajišťující neexistenci pevné hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou a oddělení Severního Irska celními kontrolami v Irském moři od hlavního britského ostrova schválí. Další změnou od dohody uzavřené Theresou Mayovou je, že Británie nebude mít povinnost dodržovat regulační a celní předpisy Evropské unie, toto ustanovení bylo z dohody o brexitu odstraněno a přesunuto v mlhavé formulaci do právně nezávazné deklarace o budoucích vztazích Británie s EU.



Jenže dohodu musí schválit jak britská Dolní sněmovna, tak Evropský parlament. Dolní sněmovna o ní bude jednat v sobotu 19. října při mimořádném superzasedání. Hlasování bude zřejmě nesmírně těsné.



V pátek v 11 hodin se bude soud zabývat žalobou právníka Jolyona Maughama, která poukazuje na to, že je protizákonné vytvořit pro Severní Irsko "samostatné celní území".



I když opoziční labouristé, liberální demokraté a skotští nacionalisté chtějí hlasovat proti schválení této dohody, opozice je nejednotná a nemá v podstatě žádnou další strategii kromě možného požadavku, aby se konalo nové referendum.



Deník Guardian míní, že nastalá situace je možná výhrou pro Johnsona, ať se stane cokoliv. Pokud jeho dohoda bude schválena, bude se chvástat, jak je úspěšný a dokonalý. Pokud jeho dohodu o brexitu parlament odmítne, půjde Johnson do voleb s programem útoků proti "zrádnému, protilidovému parlamentu", který "zločinně zamezil realizaci brexitu".



Kdyby se konalo druhé referendum o brexitu, hlasovali by Britové pro setrvání své země v EU? Odborník na veřejné mínění profesor John Curtice napsal na serveru BBC, že už dlouhé měsíce ukazují všechny průzkumy veřejného mínění, že by Britové nyní hlasovali pro setrvání v EU převahou asi 7 nebo 8 procent hlasů. Jenže, tvrdí Curtice, těchto 7 nebo 8 procent hlasů jsou převážně lidé, kteří v posledním referendu o brexitu r. 2016 nehlasovali a není jasné, zda budou hlasovat znovu.





