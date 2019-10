Turecko obviněno, že používá proti civilistům bílý fosfor

18. 10. 2019

Třináctiletý Mohammed Hamid trpěl dvanáct hodin příšerné bolesti v důsledku popálenin fosforem. Fosfor reaguje s vlhkostí kůže, která zintenzivňuje pálení, takže vodou se nedá uhasit, naopak.



Popáleniny tohoto třináctiletého chlapce přivedly k naprostému mlčení i zdravotnický personál v syrsko-kurdské nemocnici v Tal Tamiru, který je normálně zvyklý na všechno.



Podle zpráv používají turecké jednotky bílý fosfor při útocích na civilní oblasti. Chlapec utrpěl popáleniny po tureckém leteckém úderu proti jeho městu ve středu o půlnoci.

"Vypadá to velmi silně jako zranění způsobené bílým fosforem," řekl Hamish de Bretton-Gordon, britský expert na chemické zbraně poté, co mu ukázali fotografie popálenin tohoto dítěte. "Za posledních 24 hodin mi ukázali více takovýchto fotografií než ve všech ostatních etapách celé syrské války. Bílý fosfor je strašlivá zbraň."Chlapec byl popálen od krku až po boky zbraní, která vyvolala takový žár, že se mu spekly prsty jeho levé ruky. Mohammedovy výkřiky byly naprosto odlišné od toho, jak úpěli v nemocnici ostatní váleční ranění. Muž, který stále vedle mně, se při pohledu na chlapce rozplakal, píše reportér deníku Times."Táto, táto, táto," kříčel chlapec. "Prosím tě, prosím tě, zastav to pálení!"Zuřivé turecké bombardování ve středu večer proměnilo ulici, v níž Mohammed žil, v moře plamenů a hořících těl."Slyšel jsem těsně před explozí nad hlavou turecké letadlo," řekl jeho otec, Hamid Mohammed, 35. "Turecké bombardování už probíhalo, pak došlo k obrovské explozi před naším domem.Mohammedův život visí na vlásku. Otci se ho sice podařilo dostat do nemocnice, ale má popáleniny na více než 70 procentech těla a bez odborné lékařské pomoci nepřežije. "My tady prostě nemáme techniku, která by dokázala vyléčit dítě s takto rozsáhlými popáleninami. Pokud nebude evakuován do Damašku nebo jinak do zahraničí, nepřežije."K dispozici nebyla žádná doprava, která by popáleného chlapce odvezla k další léčbě, takže jak se ozývala městem střelba, Mohammedův otec seděl u svého syna v polovědomí a doufal, že chlapec přežije do úsvitu. "Pokud bude ráno ještě živ, odvezu ho odsud svým autem a najdu někoho jiného, kdo by ho mohl léčit."Podrobnoseti v angličtině ZDE OSN zahajuje vyšetřování údajného užívání bílého fosforu v Sýrii. Kurdský Rudý půlměsíc uvádí, že šest lidí, někteří z nich civilisté, byli dopraveni do nemocnice s podivnými popáleninami.Inspektoři OSN pro chemické zbraně oznámili, že shromažďují informace poté, co přišla obvinění, že turecké jednotky použily tento tyýden proti dětem v Sýrii bílý fosfor. Organizace pro zákaz chemických zbraní uvedla v pátek dopoledne, že "si je vědoma situace a sbírá informace o možném užití chemických zbraní".Podrobnosti v angličtině ZDE