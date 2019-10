Infantil Johnson poslal do Bruselu nepodepsanou žádost o odklad brexitu

20. 10. 2019 / Jan Čulík





Boris Johnson v noci v sobotu odeslal Donaldu Tuskovi nepodepsanou fotokopii dopisu, žádajícího o odklad brexitu, který mu předepsal zákon schválený parlamentem, a pak vlastní dopis, argumentující proti odkladu. Odeslán byl i třetí dopis britského velvyslance u EU vysvětlující situaci.



Ve svém osobním dopise Tuskovi Johnson varuje před "korozivním dopadem" dlouhého odkladu brexitu a argumentuje, že "další odklad by poškodil zájmy Velké Británie i našich partnerů v EU a vztah mezi námi". Vyjádřil přesvědčení, že Dolní sněmovna zákon umožňující brexit schválí do 31. října 2019. Tusk potvrdil, že Evropská unie žádost o odklad brexitu obdržela.





Chování Borise Johnsona vyvolalo obavy, že by znovu mohl čelit soudnímu řízení. Jeden bývalý konzervativní ministr konstatoval: "Toto je zjevně proti duchu Bennova zákona a není to v souladu s ujištěními, které úřad premiéra poskytl skotským soudům ohledně žádosti o odklad. Také to velmi ohrožuje postavení vládních právníků."



Johnsonovy dopisy, odeslané v sobotu v noci, následovaly po Johnsonově dramatické prohře v Dolní sněmovně, kdy poslanci většinou šestnácti hlasů (poměrem hlasování 322 poslanců ku 306) schválili zákonný dodatek Olivera Letwina, zajišťující, aby Británie před 31. 10. nevypadla z EU divokým brexitem a nutící Johnsona, aby poslal do Bruselu dopis požadující odklad.



Britské pravicové bulvární nedělníky drsně útočí na Dolní sněmovnu a vyloženě sprostě (deník The Sun) na Olivera Letwina. Ten ovšem v neděli ráno v britské televizi zdůraznil, že mu jde pouze o to zajistit, aby Británie nevypadla z EU divokým brexitem a že příští týden bude hlasovat pro Johnsonovu dohodu s Bruselem o brexitu.



Jiné postavení zastává Labouristická strana, které poukazuje na to, že Johnsonova dohoda s Bruselem o brexitu je daleko horší, než dohoda, o niž usilovala Theresa Mayová, že zrušení zaměstnaneckých, ekologických a spotřebitelských práv, které ochraňuje Evropská unie, by vedlo v proměnu Británie v neregulovanou, divokou ekonomiku. Labouristé se pokusí příští týden změnit Johnsonův návrh zákona o jeho dohodě o brexitu četnými dodatky tak, aby do dohody vrátili výše zmíněná práva. Labouristé budou také požadovat, aby byla Johnsonova dohoda předložena znovu občanům ke schválení v novém referendu, kde druhou možností má být úplné zrušení brexitu.



Z dalšího vývoje na britské politické scéně stojí za zaznamenání tyto dvě skutečnosti:



- Poté, co Boris Johnson zradil severoirské fundamentalisty ze strany DUP (ještě loni na jejich sjezdu zdůraznil, že žádný britský premiér nikdy nebude souhlasit s celní hranicí mezi irským ostrovem a hlavním britským ostrovem, nyní tuto hranici navzdory jejich protestům vytvořil), sílí v Severním Irsku vzdorné protestní hnutí, které zřejmě nebude váhat použít násilí.



- Obrovská demonstrace proti brexitu, která se v sobotu konala v Londýně, dokazuje, že v Británii vzniklo silné proevropské hnutí, jehož stoupenci opravdu zuří proti machinacím brexitérů ve vládě a v parlamentě snažících se prosadit brexit. Vzduté emoce příslušníků tohoto hnutí jsou tak velké, že pro jakoukoliv vládu bude toto hnutí v budoucnu problém. Jak odumírají penzisti, kteří v důsledku své potrhlé představy o nutnosti vrátit Británii do éry britského impéria hlasovali pro brexit, a hlavní slovo v zemi získávají mladí lidé (nikdo pod padesát v Británii nepodporuje brexit), Británie se velmi pravděpodobně do Evropské unie v nadcházejících letech vrátí, pokud nyní vůbec odejde.

