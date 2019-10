Trump: Kurdové "nejsou andělé". Má strategie je "brilantní"!

17. 10. 2019





Donald Trump vysoce pochválil své rozhodnutí stáhnout americké jednotky ze Sýrie, což umožnilo vojenskou ofenzívu Turecka. Označil je za "strategicky brilantní". Zdůraznil, že Kurdové, které zradil, "jsou nyní daleko ve větším bezpečí", a vůbec, "nejsou to andělé".



Trumpovy výroky byly v ostrém rozporu s oficiálním hodnocením amerického ministerstva zahraničí i amerického ministerstva obrany. Obě ministerstva konstatovala, že ofenzíva Turecka je katastrofou pro regionální stabilitu a pro boj proti Islámskému státu.



Výše zmíněné Trumpovy výroky také podrazily cestu amerického viceprezidenta Mikea Pence do Ankary, který se tam pokouší přesvědčit Erdogana, aby svou vojenskou ofenzívu zastavil, anebo čelil americkým sankcím.

Speaker Nancy Pelosi on contentious White House meeting: "I pray for the president all the time...I pray for the safety and that of his family.



Televize Fox Business zveřejnila drsně formulovaný, dost šílený dopis, který Trump poslal Erdoganovi minulý týden, v němž na něho naléhal, aby "udělal dobrou dohodu". Trump v dopise, jehož pravost Bílý dům potvrdil, píše:"Vypracujme dobrou dohodu! Nechcete nést zodpovědnost za vyvraždění tisíců lidí a já nechci nést odpovědnost za zničení turecké ekonomiky - a udělám to. Už jsme vám ukázali, jak to děláme, v souvislosti s pastorem Brunsonem.Pracuju tvrdě ve snaze vyřešit některé vaše problémy. Nezklamte svět. Můžete uzavřít vynikající dohodu. Generál Mazlum je ochoten s vámi vyjednávat a je ochoten učinit ústupky, jaké by nikdy neučinil v minulosti. Důvěrně přikládám dopis od něho, který jsem právě dostal.Historie na vás bude pohlížet vstřícně, když tohle uděláta správně a lidsky. Bude na vás navždy pohlížet jako na ďábla, pokud nedojde k dobrým věcem. Nebuďte tvrdý. Nebuďte hlupák!Později vám zavolám."Nancy Pelosi se vyjádřila, že se Trump během jednání v Bílém domě "rozložil". Trump ji označil za "političku třetího řádu":Erdogan ve středu tvrdil, že svou vojenskou ofenzívu do Sýrii "v žádném případě nezastaví", a jeho mluvčí Ibrahim Kalin uvedl, že Turecko připravuje odvetné akce proti USA. Kalin řekl, že Turecko sdělilo USA, že ofenzívu nezastaví a že s Kurdy vyjednávat nebude."Považuju situaci na turecké hranici se Sýrií za strategicky brilantní," řekl Donald Trump. "Naši vojáci už odtamtud odešli, jsou naprosto v bezpečí."Toto jeho tvrzení není pravda. V oblasti jsou stále ještě stovky amerických vojáků, kde na ně střílejí jednotky, bojující za Turecko. Trump si není vědom anebo odmítá přiznat, že pro americké jednotky v regionu i pro kurdské obyvatelstva se situace stala nesmírně nebezpečnou.Trump neprojevil žádné výčitky svědomí nad tím, že zradil své kurdské spojence, kteří přišli o 11 000 vojáků, když pod velením USA bojovali proti Kurdům.Turecká ofenzíva proti Kurdům posílila vliv Moskvy v regionu a signalizovala úpadek vlivu USA. Kreml uvedl, že do Moskvy přijede k jednáním o nepřátelství mezi Tureckem a Sýrii jednat Erdogan. Ruské jednotky hlídkují na turecké hranici ve snaze zabránit eskalaci konfliktu.Podrobnosti v angličtině ZDE