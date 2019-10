Ruské jednotky hlídkují na hranici mezi tureckými a syrskými vojsky

16. 10. 2019



Po odchodu amerických vojáků zdůrazňuje přítomnost ruských jednotek roli Moskvy jako mocenského vyjednavače v této oblasti



Ruské jednotky začaly hlídkovat v severovýchodní Sýrii a oddělovat syrské vzbouřence, kteří bojují v zájmu Turecka od armády prezidenta Asada kolem klíčového města Manbidž. Je to jasnou známkou toho, že se Moskva stala po evakuaci amerických vojáků de facto rozhodující silou v této oblasti.

Oleg Blochin, ruský novinář, který je normálně připojen k žoldákům v Sýrii, zveřejnil v úterý na sociálních sítích video z opuštěné americké vojenské základny ve vesnici al-Saadiya nedaleko Manbidře."Američané tu byli včera, dnes jsme tady my," řekl. "Teď uvidíme, jak tu žili a co dělali."Mezitím byla poprvé za mnoho let vztyčena vlajka Asadova režimu nad městem Manbidž, informovala syrská státní média, poté, co se kurdští činitelé dohodli se svými bývalými nepřáteli o ochraně tohoto města, o něž se vede spor, i o ochranu nedalekého města Kobane před tureckou invazí.K útoku na město Manbídž se syrské vzbouřenecké jednotky připravovaly v oblasti západně od města.Strategické město Manbídž, které bylo po tři roky americkou základnou, je pro Turecko hlavním vojenským cílem, řekl v úterý prezident Erdogan. Střelba mezi syrskými vzbouřeneckými jednotkami, bojujícími pro Turecko, a Kurdy vedenými Syrskými demokratickými silami (SDF) v úterý během dne sporadicky pokračovala, i když dosud nepřicházejí zprávy o bojích uvnitř města.Mimořádný velvyslanec Moskvy v Sýrii, Alexander Lavrentěv uvedl v úterý, že je Rusko proti turecké vojenské operaci a že nedovolí, aby došlo k přímým střetům mezi vojáky Turecka, člena NATO, a syrskými jednotkami. Obě strany se vyhnuly přímé konfrontaci, když Ankara v roce 2016 poprvé vyslala vojáky do Sýrie s cílem získat území kolem Jarablusu od Islámského státu, a tím zabránit expanzi SDF."Boje mezi Tureckem a Sýrií by prostě byly nepřijatelné, a proto to samozřejmě nedovolíme," řekl Lavrentěv během své návštěvy ve Spojených arabských emirátech. Dodal, že Turecko je v přímém kontaktu s Asadem - což je podstatnou změnou od první let syrské války, kdy Ankara podporovala Asadovo svržení.Erdogan v úterý hovořil s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o tom, že je nutné zabránit ozbrojeným střetům mezi tureckými jednotkami a Asadovými jednotkami. Podle Kremlu pozval Putin v nadcházejících dnech Erdogana do Kremlu k pracovní návštěvě a Erdogan pozvání přijal.Syrské demokratické jednotky (SDF) byly pozemním vojenským partnerem USA během pět let trvající války proti Islámskému státu a přišly při tom o 11 000 vojáků. Donald Trump se snaží odmítat obvinění i od svých nejbližších spojenců, že Kurdy zradil.V důsledku těžkých bojů v pohraničních městech Tel Abyad a Ras al-Ayn a v důsledku tureckého leteckého bombardování a ostřelování dalších Kurdy ovládaných měst a silnic uprchlo ze svých domovů 160 000 lidí a nejméně 165 civilistů bylo zabito. V důsledku protiútoků SDF přes hranici do Turecka zahynulo 20 tureckých civilistů a jedno syrské nemluvně.Podrobnosti v angličtině ZDE