Ve dnech silného znečištění vzduchu umírá o desítky lidí víc na infarkty a mrtvice

22. 10. 2019



Desítky děti i dospělých jsou během dnů vysokého znečištění vzduchu odváženy do nemocnice pro naléhavé nouzové léčení, dokazují nové statistiky z Anglie.



Každý rok anglické záchranné zdravotnické služby zaznamenávají ve dnech vysokého znečištění vzduchů o 120 infarktů více než normálně a o 230 mrtvic více než normálně. Téměř o 200 astmatiků více než normálně potřebuje nouzové ošetření v nemocnicích.

Tato data, která budou zveřejněna příští měsíc, dokazují, že ve dnech vysokého znečištění vzduchu je státní zdravotnictví v Anglii pod mimořádně silným náporem havarijních zdravotních případů.Simon Stevens, generální ředitel anglického zdravotnictví, konstatoval: "Tyto nové údaje dokazují, že znečištění vzduchu nyní způsobuje tisíce infarktů, mrtvic a záchvatů astmatu, takže je jasné, že klimatická krize je také zdravotní krizí. Vzhledem k tomu, že k těmto zbytečným úmrtím dochází nyní, ne v roce 2025 nebo v roce 2050, je zřejmé, že musíme společně jednat teď."Předchozí studie ukazovaly, že ve dnech vysokého znečištění vzduchu dochází k zvýšení počtu pacientů přijímaných v nemocnicích, avšak nová data poskytují přesné údaje pro devět anglických měst a dokazují jasnou korelaci mezi infarkty, mrtvicemi, chorobami dýchacích cest a znečištěným vzduchem.V poslední době se výzkum znečištění vzduchu soustřeďuje na dlouhodobé dopady chronického vystavování znečištěnému ovzdučí, včetně poklesu inteligence, zpomaleného růstu dětí a předčasných úmrtí."Mnoho lidí si neuvědomuje, jak nebezpečná je vysoká míra znečištění ovzduší, že to vyvolává infarkty a mrtvice a záchvaty astmatu a že to má dlouhodobé zdravotní dopady. Tyto nové údaje zalarmují představitele městských správ, aby podnikly nejrazatnější protiakce," konstatovala pracovnice organizace Friends of the Earth.Podrobnosti v angličtině ZDE