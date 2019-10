Největší zrádce obyčejných lidí

27. 10. 2019 / Richard F. Vlasák

Zítra ve večerních hodinách a ve slavnostních kulisách potvrdí, co už jsme dávno věděli. Miloš Zeman je zrádce obyčejných lidí, tedy i těch, kteří jej bezmezně milují a za následující řádky mi na napíší, jaký jsem "kněžour, blbeček a spuchlina". Protože brát někomu ikonu, to se nedělá a nemusíte být zrovna Halík, aby se do Vás opřel každý, kdo ovládá caps lock. Unesu to, ale přál bych si, aby právě tito lidé dočetli až do konce. Protože přes své vzdělání snad ještě netrpím bůhvíjakým snobismem a mám dělnický původ. Tedy, ne že by to nebylo složitější, ale rodokmeny nechme stranou.

Pamatuji si nejen, jak se můj otec marně pokoušel podnikat, a přestože měl zlaté ruce, neprorazil, neb neměl kamarády z předchozího režimu, ale i to, jaké to bylo, když moje maminka ztratila práci v papírenské továrně nedlouho poté, co z téže továrny obdržela jubilejní skleničky za dlouholetou práci. Nikdo mi z paměti nevymaže, jak ponižující bylo pro ni hledat práci. Nikdo mne nemůže podezírat z pravičáctví, já bych snad raději objel blok, abych nemusel odbočit vpravo. Vidím všechny ty "umakané" lidí, kteří za umoulousaný plat odvádějí stejnou nebo i lepší práci než v Německu. Vidím, jak stěží vyjdou s gáží, a přitom zvládnou zaplatit složenky a nájem, třeba i jablíčko dětem na svačinu. Mají můj respekt a vždycky se za takové lidi budu prát.

A tu mne může vzteknout, co se děje s jejich daněmi a tu vidím tu armádu kmotrů, kmotříčků, šíbrů a zlodějů, kteří z jejich platu udělají cár papíru, seberou tisícovkou bobek po svých čivavách. Jejich králem, tátou a "Kikinou" byl, je a bude jistý Václav Klaus. Odpovědný za zhasínání při privatizaci, za útěk ekonomů před právníky.

Tenhle král zlodějů dodělal dílo zkázy svou slavnou amnestií. Nu a a vidíte, rok se s rokem sejde, a Miloš Zeman jej dekoruje vysokým státním vyznamenáním. Ne, že bychom o jejich kamarádství z mokré čtvrti dávno nevěděli, ale nyní to máme černé na bílém.

Prosím, vzpomeňte si, obyčejní lidé na tuhle chvíli a vzpomeňte si, jak se z vašich "kupónovek" stával cár papíru, s nímž nešlo ani zapálit kotel; vzpomeňte si na všechny oligarchy ve "Strakovce" i mimo ni. Zkrátka, vemte rozum do hrsti a pošlete se vší vervou a hněvem tyhle dva staříky, kteří dělají ostudu svým šedinám, vstříc vycházejícímu slunci. Napsal jsem, že Klaus a Zeman jsou kamarádi z mokré čtvrti, tedy nikoliv ze Stínadel, i Velký Vont by měl co dělat, aby jej neokradli; spíš myslím na nějakou ten "zaplivanej pajzl" pražské galérky a zase, urazil bych pražské Pepíky a jejich Máni, kdybych ten lokál situoval na Žižkov.

Inu, nevím, kam bych to "semeniště hříchu" vepsal. Tedy představte si nějakou nóbl čtvrť, Klaus nalévá a Zeman se z inteligentního levičáka stává pijanem. Vidím ten obraz před sebou. Klaus s vehemencí nekalého obchodního cestujícího, strká črtu opoziční smlouvy, podepsána byla, nemýlím-li se, u Benešovy vily, nebohému Mildovi, který s heslem: "Lidskost proti sobectví" obrážel ve svém autobuse shromáždění věrných, vás, obyčejných lidí.

Moje vyprávění by nebylo úplné, kdybych nevzpomněl, jakou úlohu hráli v tomto příběhu liberálové, tedy ti, kteří si na ně hráli a neměli o české liberální tradici včetně Peroutky a Stránského ani páru.

Se snobismem sobě vlastním odmítli Zemana a smáli se mu v České sodě. Bylo to k popukání, ale legrace nás všechny přešla, když měla zahnout veřejnoprávní televize. To však nezbavuje "kouzelníka" a smutnou figuru dneška odpovědnosti za zrod Opoziční smlouvy a co se nerozkradlo za privatizace, dokradlo se za ní. Milí obyčejní lidé, zítra je uvidíte. Ty, kteří vám zničili život a z naší krásné země udělali montovnu bez budoucnosti. Koukněte se na své vnuky a vysvětlete jim, že fanfáru z Libuše hráli i Háchovi, a ve Vladislavském sále byl zvolen Klement Gottwald.





