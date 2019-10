Udusili jim dceru, na jejíž cestu do Anglie si vypůjčili téměř milion Kč

26. 10. 2019

Foto: Udušení Vietnamci Pham Thi Tra My (26) a Nguyen Dinh Luong (20)





Nepříliš inteligentní britská policie se původně domnívala, že 39 mrtvých osob, nalezených udušených v bulharském kamionu v anglickém hrabství Essex, jsou Číňané. Zoufalé vietnamské rodiny se však nyní obracejí s prosbami o informace o svých dětech, které zřejmě byly udušeny v bulharském kamionu.



Jedna rodina ve Vietnamu obdržela děsivé esemesky od své šestadvacetileté dcery Pham Thi Tra My, odeslané v době, kdy se osoby v kamionu dusily. Napsala:



"Je mi líto, maminko. Moje cesta do zahraničí nebyla úspěšná. Maminko, strašně tě miluju! Umírám, protože nemůžu dýchat. Jsem z Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnamu. Omlouvám se, maminko."