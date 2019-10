Amazonský deštný prales se blíží bodu zvratu

24. 10. 2019





Předpovědi varují, že amazonský deštný prales v roce 2021 přestane vytvářet dost deště na to, aby přežil



Zrychlující se odlesňování spolu s ničivou politikou ultrapravicového brazilského prezidenta Jaira Bolsonara přivede amazonský deštný prales do dvou let do nenapravitelného bodu zvratu, konstatovala prominentní ekonomka.





V té době by amazonský prales přestal vytvářet dostatečné množství deště, aby se dál udržoval při životě, a pomalu by se proměnil v suchou savanu, což by do atmosféry uvolnilo miliardy tun uhlíku. To by vážně zhoršilo globální oteplování a narušilo vzorce počasí po celé Jižní Americe.



Toto varování zveřejnila tento týden Monica de Bolle, výzkumnice Petersonově ústavu pro mezinárodní ekonomiku ve Washingtonu.



Zpráva vyvolala mezi klimatology kontroverzi. Někteří se domnívají, že kritický bod zvratu přijde až za 15-20 let, zatímco jiní zdůrazňují, že varování přesně definuje vážné nebezpečí, které od Bolsonara hrozí amazonskému deštnému pralesu i světovému klimatu.



Podrobnosti v angličtině





