Ne všechno ve středovýchodní Evropě je ideální a mnozí občané jsou tam velmi frustrováni. Nicméně, píše Shaun Walker v týdeníku Observer, podle statistik Světové banky se prodloužila délka života občanů ve středovýchodní Evropě v některých zemích až o 8 let a HDP postkomunistických zemí vzrostl o několik stovek procent (v případě ČR o 506 procent).



Walker také poukazuje na to, že si přitom postkomunistické země zachovaly sociální rovnost, která je podle Světové banky největší ve Slovinsku, ČR je co do sociální rovnosti na druhém místě statistika bohužel nezaznamenává skutečnost, že 10 procent Čechů je v dluhovém otroctví, protože české úřady tyto údaje nepředávají do zahraničí ).