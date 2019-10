Chaos: EU odkládá rozhodnutí odložit brexit

25. 10. 2019 / Jan Čulík





Donald Tusk měl v pátek dopoledne oznámit, na jak dlouho Evropská unie povolí Británii odklad brexitu, očekávalo se, že oznámí nové datum brexitu na 31. ledna 2020.



Jenže poté, co Boris Johnson oznámil v Dolní sněmovně, že chce uspořádat 12. prosince 2019 předčasné všeobecné volby a pohrozil, že se svými ministry "půjde do stávky" a svou dohodu o brexitu z parlamentu stáhne, pokud šéf labouristů Jeremy Corbyn s předčasnými volbami nesvolí, celou situaci destabilizovalo.





V důsledku nedávno schváleného volebního zákona mohou být vyhlášeny předčasné všeobecné volby pouze, pokud je schválí v parlamentu dvoutřetinová většina poslanců. Boris Johnson nemá v parlamentě většinu, a tak pro schválení předčasných voleb potřebuje souhlas opozice. Vzhledem k tomu, že je Johnson lhář, opozice mu nedůvěřuje, že neprovede nějaký trik. Labouristé tvrdí, že volby schválí teprve tehdy pokud bude zajištěno, že Británie nevypadne z EU divokým brexitem. To se podle nové Johnsonovy dohody s Bruselem může stát i koncem prosince 2020, po ukončení tzv. přechodového období, pokud se Británii nepodaří s Bruselem během roku 2020 vyjednat novou obchodní smlouvu, což se jí zřejmě nepodaří, protože mezinárodní obchodní smlouvy se vyjednávají po mnoho let.



Většina opozičních poslanců ve čtvrtek večer odmítla Johnsonovo vydírání "Umožněte mi volby, nebo smlouvu s Bruselem stáhnu a budeme stávkovat" jako další nesmysl a trik.



Evropská unie sleduje vývoj v Británii s naprostým ohromením. Vysoké zdroje v EU v pátek konstatovaly, že situace v Británii je v chaosu a není jasné, co se teď stane. Bruselské rozhodnutí o odkladu brexitu bude nyní odloženo na pondělí či úterý, na dobu, kdy snad bude jasnější, co se v Británii bude dít.



Je pravděpodobné, že Jeremy Corbyn Johnsonovu žádost o volby 12. prosince odmítne.



Všeobecné volby se v Británii většinou konají v kostelích. V předvánoční době jsou však kostely rezervovány pro předvánoční bohoslužby.



V prosinci je v Británii deštivo a temno. Ian Blackford, šéf poslaneckého klubu skotských nacionalistů a poslanec za severoskotský volební okrsek Ross, Skye a Lochaber (jehož součástí je i město Inverness), upozornil ve čtvrtek v televizi, že v prosinci je v severním Skotsku tma dopoledne do 9.30 a odpoledne od 15 hodin, mnohé vesnice ve skotské divočině nemají veřejné osvětlení a důchodci, na nichž konzervativci hlavně volebně závisejí, prostě nepůjdou ve tmě, v dešti a větru k volbám.



Šestadvacet států Evropské unie je prý ochotno poskytnout Británii tříměsíční odklad, do konce ledna 2020, Francie je proti tomu.



Johnsonovi poslanci šíří propagandu. Johnsonův pochybný ministr financí Sajid Javid (odmítl provést jakoukoliv finanční analýzu dopadu brexitu, protože přece dopad brexitu bude "senzační") opakoval v pátečním televizním rozhovoru heslo "Get Brexit done" sedmkrát. Johnsonovi brexitéři jsou přesvědčeni, že když budou goebelsovsky do zblbnutí omílat jednoduchá hesla, že získají anglickou veřejnost na svou stranu. Je možné, bohužel, že to zafunguje.



