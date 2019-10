Proč došlo v ČR a na Slovensku k tak markantnímu nárůstu netolerance vůči homosexualitě?

28. 10. 2019 / Jan Čulík

Proč došlo v ČR a na Slovensku k tak margantnímu vzrůstu netolerance vůči homosexualitě?



Československo bývalo jednou z nejtolerantnějších zemí v Evropě vůči homosexualitě a menšinám LGBT. Zatímco snášenlivost vůči komunitě LGBT v západních zemích roste, případně zůstává trvale vysoká, za posledních 12 let podle Pew Research Centre poklesla snášenlivost vůči homosexualitě v ČR z 83 na 59 procent a na Slovensku z 66 na 44 procent. Je to trend, který naznačuje směr, jímž se vydalo Rusko a další východoevropské země - v důsledku antihomosexuální propagandy v Rusku je tam snášenlivost vůči homosexuálům jen 14 procent.



Tato nevraživost je ohromující, iracionální a neférová: Ti lidé za to nemohou, že se tak narodili. Je tomu asi, jako byste nenáviděli židy či lidi s modrýma očima:



Co je příčinou toho, že se ČR vydává tou nejhnusnější cestou?





0