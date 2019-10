Mám plné zuby zkreslování historie. Srpnová invaze r. 1968 skutečně nebyla masakr jak roku 1956 v Maďarsku

29. 10. 2019 / Jan Čulík

KSČM se nedistancovala od výroků svého místopředsedy a šéfa mandátového a imunitního výboru Stanislava Grospiče o obětech invaze států zemí Varšavské smlouvy a okupace Československa po 21. srpnu 1968. Grospič tvrdil, že šlo o oběti dopravních nehod.https://t.co/EKHzNODXJS — Josef Kopecký (@PepaKopecky) October 29, 2019

Ideologická umanutost hlupáků, kteří nezažili sovětskou okupaci v srpnu 1968, je šokující. Ať je Stanislav Grospič jakkoliv pochybnou a kontroverzní osobou, má pravdu, že většina mrtvých, usmrcených v důsledku invaze v srpnu 1968, byly oběti dopravních či jiných nehod, anebo prostě nervozity zděšených vojáků, kteří se octli vinou šéfů sovětského státu v situaci, jíž nerozuměli.

Fred Edlin ve své knize The Logic of Normalization (Fred H. Eidlin. The Logic of "Normalization": The Soviet Intervention in Czechoslovakia of 21 August 1968 and the Czechoslovak Response (East European Monographs, no. LXXIV), Boulder, Colo.: East European Monographs, 1980. x, 278 pp. Distributed by Columbia University Press.) přesvědčivě argumentuje a dokladuje, že pracovníci sovětského velvyslanectví v Praze během Pražského jara 1968 Moskvě lhali, protože se neodvážili otevřeně říci, že jde o celonárodní demokratickou revoluci. Tvrdili Brežněvovi a sovětskému komunistickému politbyru, že Pražské jaro je jen spiknutím hrstky intelektuálů, které invaze lehce porazí a národ a "dělnická třída" v Československu bude sovětské vojáky nadšeně vítat tak jako v květnu 1945.

Proto, vysvětluje Eidlin, měli sovětští vojáci přísný příkaz zacházet s československým obyvatelstvem jako se spřátelenými lidmi. Nedošlo k rozsáhlým masakrům jako v Budapešti v roce 1956. Lidé, kteří zahynuli, byli skutečně obětí nehod.



Občané Československa byli v předchozích měsících Pražského jara 1968 zvyklí na intenzivní veřejné politické debaty v ulicích českých a slovenských měst. Vrhli se tedy na ruské mladíky na sovětských tancích a vášnivě je přesvědčovali, že v Československu žádná kontrarevoluce nebyla. Nedošlo k masakrování, došlo k diskusi, která sovětskou armádu zdemoralizovala.

To, že v této věci má Grospič pravdu, samozřejmě neznamená, že invaze nebyla neuvěřitelnou agresí a sprosťárnou, která neférově ovlivnila na další dvě desítky let životy milionů lidí. Poinvazní útlak byl také do nebe volající, ovšem na něm se nadšeně velmi brzo začali podílet mnozí Češi a Slováci.



Netuším, proč je zapotřebí z ideologických důvodů lhát o československé historii.