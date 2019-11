Boris Johnson potlačil parlamentní analýzu o zasahování Ruska do britských voleb

4. 11. 2019

Foto: Bývalý britský generální prokurátor a protibrexitový vzbouřenec Dominic Grieve

Analýza britského parlamentního výboru se zabývá otázkou, do jaké míry Kreml zkreslil výsledky referenda o brexitu



Úřad britského premiéra zablokoval potenciálně explozivní analýzu bezpečnostních hrozeb Británii z Ruska. Rozhodl, že tato parlamentní analýza nebude zveřejněna před volbami, které se mají konat 12. prosince 2019.



Tento padesátistránkový dokument vypracovaný parlamentním výborem pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti zkoumal podezření, že aktivity Kremlu zkreslily výsledek referenda o brexitu r. 2016. Úřad britského premiéra ho nyní odmítl zveřejnit před volbami.

Předseda zmíněného parlamentního výboru Dominic Grieve už před tímto odmítnutím vyjádřil znepokojení, že zveřejnění této analýzy je zdržováno. Grieve, bývalý konzervativní generální prokurátor, který byl nedávno Johnsonem vyloučen s dalšími poslanci z Konzervativní strany, o víkendu konstatoval: "Jestliže pan premiér má důvod, proč nemůže nebo nechce tuto analýzu vydat, potřebujeme to prosím vědět."Při slyšeních v příslušném parlamentním výboru k této věci vystoupil i bývalý špion MI6 Christopher Steele, který je autorem dokumentace o vazbách Donalda Trumpa na Moskvu. Steelova firma Orbis zdokumentovala pokusy Ruska ovlivnit volby v celé řadě evropských států i ruské snahy zmanipulovat americké prezidentské volby r. 2016.Analýza britského parlamentního výboru zkoumá obvinění, že britskou politiku v mnoha ohledech ovlivňují ruské peníze a že především ovlivňují poměry v Konzervativní straně. Analýza také zaznamenává, že Rusko provedlo v roce 2016 rozsáhlé operace na podporu brexitu.O víkendu také vznesla nové otázky stínová labouristická ministryně Emily Thornberry ohledně vazeb vysokého poradce Borise Johnsona Dominica Cummingse na Rusko.Analýza výzvědného a bezpečnostního výboru byla předána úřadu britského premiéra k zveřejnění dne 17. října 2019. Podle platných předpisů měla být zveřejněna do 10 dnů. Jenže úřad britského premiéra ovládla ekipa Johnsonových podvodníků a ti se nyní vymlouvají, že údajný "schvalovací proces" musí trvat daleko déle. Dominic Grieve to popírá.Podrobnosti v angličtině ZDE