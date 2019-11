Osm informací o Trumpově posedlosti Twitterem

4. 11. 2019





Deník New York Times analyzoval Trumpovu posedlost Twitterem:



- Více než polovina z 11 000 Trumpových tweetů jsou útoky, zaměřené proti všemu a proti všem, od vyšetřování ruských vlivů na americké volby, po Federální rezervní banku až po černošské fotbalové hráče a zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Ve více než 2000 tweetech se však Trump sám chválil.



- Prezidentovi zaměstnanci v Bílém domě chtěli zavést na zveřejňování Trumpových tweetů patnáctiminutový odklad. Rychle se ale tohoto návrhu vzdali, uvědomili si, že by to byl skandál, kdyby se o tom dověděl tisk anebo Trump sám.





- Zahraniční výzvědné služby se snaží přilákat Trumpovu pozornost. Twitterové účty spojené s operacemi vládní propagandy v Číně, v Íránu a v Rusku posílají Trumpovi tisíce tweetů. Tyto účty šíří konspirační teorie nebo chválí a podporují Trumpovu politiku. Když jeden napsal, "Milujeme vás, pane prezidente!" Trump to re-tweetoval.



- Trumpovy retweety podporují extremisty. Trump retweetoval nejméně 145 neverifikovaných účtů. které šíří konspirační teorie nebo extremistický materiál, včetně více než 20 účtů, které Twitter suspendoval. Mezi nimi jsou bělošští nacionalisté, protimuslimští fanatici a stoupenci QAnon, konspirační teorie spojené se satanskými pedofily, které FBI považuje za potenciální domácí americkou teroristickou hrozbu.



- Většina sporného materiálu, který Trump šíří, pochází z neustálého proudu tweetů, asi 1000 za minutu, které odkazují na jeho účet. Tento sporný materiál však také pochází z malého počtu účtů, které Trump sleduje, v současnosti je jich 47, jsou to členové jeho rodiny, celebrity, pracovníci Fox News či republikánští politici. Někteří tito lidé sledují účtu na Twitteru, které podporují QAnon, vyjadřují antiislámské postoje či prosazují bělošské nacionalistické postoje.



- Nikdy Trumpa nevidíte, že by posílal Tweety na veřejnosti, protože nechce být vidět s brýlemi, které potřebuje, má-li vidět na obrazovku svého telefonu. Namísto toho Trump diktuje své tweety Danu Scavinovi, řediteli Bílého domu pro sociální sítě. Scavino mu někdy ty tweety před jejich zveřejněním pro ověření správnosti tiskne velkými písmeny.



- Trump většinou píše tweety mezi šestou hodinou ranní a desátou dopoledne, kdy je v rezidenci Bílého domu a často se dívá na Fox News. Téměř polovina jeho útočných tweetů byla odeslána v tuto dobu, kdy není v přítomnosti poradců.



- Trump se 183 krát na Twitteru vychloubal velikostí davu či silou potlesku na jeho akcích, 570 krát útočil na imigranty, 132 krát chválil diktátory a 36 krát označil sdělovací prostředky za "nepřátele lidu". 16 krát o sobě na Twitteru napsal, že je "nejoblíbenějším prezidentem všech".



Podrobnosti v angličtině

