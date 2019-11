Potřebuje Rusko vojenskou základnu ve Středoafrické republice?

4. 11. 2019

Na nedávném rusko-africkém summitu v Soči prezident Středoafrické republiky prohlásil, že jeho vláda studuje možnost zřízení ruské vojenské základny v zemi. Ruští představitelé reagovali vyjádřením, že nejsou zapojeni do žádných jednání týkajících se podobného projektu.

Nicméně zpráva v Moskvě vyvolala debatu o tom, zda by podobná základna byla dobrým nápadem.

Ve Středoafrické republice probíhá občanská válka a vláda je v obležení. Režim má nepochybně pocit, že by doma i v zahraničí profitoval, pokud by Moskva rozšířila vojenskou pomoc zřízením trvalé vojenské základny.

Avšak Moskva nemá reálný zájem o takový projekt, vzhledem k tomu, že jde o vnitrozemský stát. V sovětských dobách měl SSSR v Africe základny podél pobřeží, které podporovaly jeho námořní aktivity, avšak nezakládal je ve vnitrozemí kontinentu. Dnes výrazně zmenšené ruské válečné námořnictvo takové základny nepotřebuje.

Zřízení dočasných výcvikových center je jedna věc, ale zřízení základny druhá. To první stojí řádově miliony rubů, to druhé miliardy.

Moskva by se neměla nechat zatáhnout do takových míst bez jasné vize ohledně vlastních strategických zájmů a cílů.

Bez toho by se mohla ocitnout v novém Afghánistánu a vynaložit mnoho životů a peněz na to, co by se ve výsledku ukázalo být vážnou katastrofou.

Podrobnosti v ruštině: ZDE