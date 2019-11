Španělsko: Nové volby nepovedou k překonání politické krize

6. 11. 2019

Podle nového průzkumu by socialisté měli získat 121 parlamentních křesel, o dvě méně než v dubnu. Naproti tomu pravice by měla z nového hlasování kolektivně profitovat.

V neděli 10. listopadu proběhnou ve Španělsku čtvrté celostátní volby za čtyři roky, ale zřejmě nepovedou k vyřešení dlouhodobého politického patu. Ukazuje to průzkum společnosti 40dB pro list El País.

Podle tohoto šetření socialistická strana (PSOE) zvítězí s 27,3 % hlasů a získá 121 poslanců, o dva méně než v dubnu. Od té doby vedl lídr PSOE Pedro Sánchez úřednickou vládu, ale nepodařilo se mu získat koaličního partnera, který by mu zajistil parlamentní většinu.

Levicová strana Podemos, která má nyní 42 poslanců, spadne na 31 s 12,4 % hlasů. Odštěpenecká strana Más País vedená bývalým lídrem Podemu Iñigem Errejónem podle průzkumu získá 5 křesel.

Ani hypotetická aliance těchto tří formací by však nestačila k sestavení parlamentní většiny. To by nutilo Sáncheze hledat další partnery. Mohlo by jít o regionální strany, nebo alternativně konzervativní lidovce, kteří by se mohli v druhém hlasování o důvěře teoreticky zdržet; ale vedení strany již tuto možnost vyloučilo.

Průzkum také naznačuje, že pravice na nových volbách vydělá. Kombinace lidovců, středopravicových Ciudadanos a ultrpravicové strany Vox zaostane za levicí jen o čtyři křesla.

Zdá se, že nejvíce ztratí Ciudadanos, kteří se propadnou ze současných 57 na 14 křesel (8,3 % hlasů). To však vyváží zisky lidovců (66 versus 91 křesel, 21,2 %). A ultrapravicový Vox by měl získat až 46 křesel s 13,7 % hlasů - což by z něj činilo třetí nejsilnější parlamentní stranu.

