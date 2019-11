Novinář, který zveřejnil Snowdenovy dokumenty, se stal v brazilském rozhlase terčem fyzického útoku od pravičáka

8. 11. 2019 / Fabiano Golgo



Greenwald, který se vyjadřuje kriticky o brazilském prezidentu Jairu Bolsonarovi, seděl během rozhlasového rozhovoru vedle známého brazilského novináře Augusta Nunese. Americký novinář konfrontoval Nunese ohledně jeho předchozích výroků týkajících se Greenwaldova homosexuálního manželství s poslancem brazilského Kongresu Davidem Mirandou, s nímž adoptoval dvě děti.



Nunes vznesl v předchozím rozhlasovém projevu otázku "Kdo se stará o děti, které adoptoval Greenwald a jeho manžel? Ten novinář pracuje a hodně cestuje, jeho manžel je v parlamentě ve federálním hlavním městě, tak kdo se stará o ty děti? Jsou opuštěné? Měl by to začít vyšetřovat soud pro mladistvé."



Greenwald reagoval na tyto výroky takto "Máme mezi sebou mnoho politických neshod. Nemám problém být kritizován za svou práci, ale to, co jste udělal, byla nejošklivější a nejšpinavější věc, jaké jsem kdy byl jako novinář svědkem, týká se to mých dětí, požadoval jste, aby je úřady poslaly zpět do sirotčince. Kruté, hnusné, nemorální. Chci vědět, zda si opravdu myslíte, že by nám měl soudce ty děti odebrat a vrátit je do útulku, bez matky, bez otce, bez rodiny..."



Nunes reagoval: "On stále ještě neumí dobře portugalsky na to, aby si uvědomil, kdy je komentář ironický. Nedokáže identifikovat humorný útok. Já jsem jen řekl, že jeho partner tráví svůj čas v městě Brasilia a on sám pracuje s ukradeným materiálem, tak kdo se stará o děti?"



Greenwald ho pak opakovaně nazval zbabělcem. Nunes na něho ještě vsedě zaútočil pěstí, oba muži se začali se navzájem prát. Greenwald útok Nunesovi opětoval..



Nunes je stoupencem Bolsonara a je ostře protilevicový. Okamžitě po fyzickém útoku proti Greenwaldovi dostal miliony podpůrných zpráv na Twitteru a na Facebooku. Ukazuje to zvrácenou morálku naší éry. Bolsonarův syn Carlos Nunesův útok na Greenwalda pochválil a blahopřál Nunesovi ve videu.



Foto: Glen Greenwald, jeho manžel David Miranda a jejich dvě děti: