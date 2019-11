Jak se má dělat televize

7. 11. 2019

Je tady prázdná židle. Měl na ní sedět předseda Konzervativní strany. Kde je? Je pravděpodobně asi pět metrů od místa, kde já stojím. V tuto chvíli. Byla jsem za ním si s ním promluvit během pauzy na reklamy, řekl mi, že dnes nemá v plánu s námi hovořit, i když oni předtím sdělili, že s námi bude mluvit.Chtěla jsem se ho zeptat na takovéto věci, což je titulní strana deníku Daily Telegraph, "Tragédie moderní Labouristické strany" a srovnávání Jeremyho Corbyna se Stalinem perzekvujícím kulaky. Ty noviny teď položím a ukážu vám znovu tu prázdnou židli. Chtěla jsem se ho také zeptat na ten incident ohledně Grenfellu, [konzervativec Jacob Rees-Mogg se vyjádřil, že sedmdesát lidí tam uhořelo, protože byli příliš blbí] a vy samozřejmě víte, co řekl člen vlády Rees-Mogg o lidech ve věžáku Grenfell, řekl, že je on sám je chytřejší, než byli oni, a proto zůstali ve svých bytech, jistě si pamatujete, bohužel, kolik lidí tam zahynulo. Proč je proboha i nadále členem vlády? Chtěla jsem se ho zeptat na to. Tak vidíte, tady je ta prázdná židle. Také jsem se ho chtěla zeptat na konzervativního ministra pro Wales, a požadavek, aby odstoupil kvůli chování svého bývalého poradce. Také jsem se ho chtěla zeptat na kontroverzi ohledně toho, zda přechodové období po brexitu bude prodlouženo, pokud do poloviny roku 2020 nedojednáme s EU obchodní dohodu. Také jsem se ho chtěla zeptat na jinou kontroverzi ohledně pokusů, aby nestranní státní úředníci pro konzervativce posuzovali cenu labouristického volebního programu. Také jsem se ho chtěla zeptat na kontroverzi ohledně potlačené analýzy ruských zásahů do britské politiky. A také jsem se ho chtěla zeptat, zda si myslí, že konzervativci měli právě úspěšný den. Také jsem se ho chtěla zeptat na jeho tvrzení, nebo vlastně o tvrzení jeho šéfů, že Jeremy Corbyn démonizuje miliardáře, a zda je to dobrý nápad hájit miliardáře, hned na začátku volební kampaně. Vím, že úřad premiéra v Downing Street č. 10 náš pořad sleduje. Vím, že propagandisté v Downing Street č. 10 mě esemeskou absolutně ujistili, že když budou politikové dnes ráno chodit po médiích, přijdou i do našeho pořadu. A přesto tady máme prázdnou židli. Kde proboha je? Je ode mne ve vzdálenosti pěti metrů.