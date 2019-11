Pozoruhodný vliv sociálních sítí: Jak drasticky se změnilo politické zpravodajství v nynější britské předvolební kampani

7. 11. 2019

Reklamy na Facebooku, krátké štěky ve zprávách na komerčních rádiích a skupiny WhatsApp - to budou zřejmě hlavní formy ovlivňování voličů v nynější britské předvolební kampani před volbami 12. prosince.



Upadající čtenost novin, klesající sledovanost televizního zpravodajství a horečnatá atmosférna na internetu - to zřejmě povede ke konfliktní "kulturní válce".

- Mladší generace v Británii téměř úplně přestala sledovat televizní zpravodajství. Nicméně hlavní večerní zprávy ve veřejnoprávní BBC i komerční ITV dokáží stále ještě dosáhnout na miliony starších občanů. Kromě toho živé TV rozhovory poskytují materiál pro virální klipy šířící se na internetu. Televizní novináři se nyní co nejvíce soustřeďují na vytváření krátkých konfliktních scén, které se začnou na internetu virálně šířit. Jejich šéfové je nyní posuzují podle toho, kolik klipů z jejich interview se virálně rozšíří po internetu. Labouristická strana se snaží co nejvíce omezit počet delších interview v televizi, aby se vyloučila možnost, že politik udělá dramatickou chybu.- Tradiční publicistická rozhlasová stanice BBC Radio 4 a její delší rozhovory není pro politiky už zajímavá. Klíčové jsou pro ně krátké dvou až tří minutové zprávy na komerčních stanicích, vysílané každou hodinu, které často obsahují jedno a dvou větový štěk od politika. Znamená to, že z politické debaty mizí nuance.- Náklad tisku v Británii od roku 2010 dramaticky poklesl. Tehdy se konzervativci dostali k moci za plné podpory řady bulvárních pravicových deníků. Avšak obě hlavní politické strany v Británii jsou přesvědčeni, že titulní stránky bulvárních novin jsou stále ještě důležité. Protože je často cituje BBC a rozhlas a televize často přebírá agendu novin, i když je už skoro nikdo nečte.- Čtenost britských médií na internetu se přeskupila a soustřeďuje se na hrstku často navštěvovaných serverů. Daleko nejnavštěvovanější je server BBC News Online, který má dosah až na polovinu britského obyvatelstva. Na druhém místě je bulvární list MailOnline, který je ostře protilabouristický. Na třetím místě je Guardian online. Ostatní tisk má problém získat větší počet čtenářů. Některé politické články etablovaných mainstreamových novin mají dnes členost jen několik tisíc - pokud nemají dostatečně provokativní titulek, který způsobí, že se začnou šířit virálně po internetu.- Problémem pro politiky je, že většina konzumace zpravodajství je dnes pasivní - jejím motorem je sdílení článku na Twitteru, to, jestli celebrita uploaduje něco na Instagram, nebo jestli někdo zveřejní nějaký článek na Facebooku. Ofcom, britský úřad pro rozhlasové a televizní vysílání, nedávno zjistil, že veřejnost získává zpravodajství především sledováním sociálních sítí na svých chytrých telefonech a málokdy klikne na odkaz.Tento pasivní způsob získávání informací znamená, že bezprostřední emocionální dopad zábavného memu či šokujícího titulku se šíří daleko rozsáhleji než závažný politický projev. Toto šíření informací je pro politické strany velmi obtížné ovládat.- Od posledních všeobecných voleb začaly být jako zdroj zpravodajství nesmírně vlivné skupiny WhatsApp. Politické strany nemají možnost tuto formu komunikace přímo ovlivňovat a je to také zdroj šíření fake news.- Facebook je nyní považován za nástroj šíření informací pro starší občany, zatímco mladí používají Instagram. Johnsonova vláda si najala skupinu dvacátníků s podrobnými znalostmi pravicových blogů a se zkušeností jak virálně šířit provládní memy.- Politické strany také užívají internetové reklamy, na Facebooku a na Instagramu. V minulých volbáých r. 2017 vydaly politické strany na reklamu na těchto sociálních sítích 3 miliony liber!Probrexitová kampaň r. 2016 se soustředila na masivní šíření několika málo memů varujících před imigrací a před ohrožením britského státního zdravotnictví imigranty, které Angličané milují.Podrobnosti v angličtině ZDE