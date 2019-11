Nikdo neumí tak dobře poškodit čínské zájmy jako proxy partner PPF

7. 11. 2019 / Bohumil Kartous





Je doslova požehnáním, že PPF svými kroky bezelstně obnažuje podstatu problematického vztahu k totalitní Číně. Snaha "koupit" si reputaci prostřednictvím směšného daru Univerzitě Karlově vedla nejen k tomu pootočit ještě více mediální pozornost k činnosti této investiční skupiny, ale i k odkrytí snah různých čínských proxy servisních organizací relativizovat akademickou diskusi na největší české univerzitě i k dalším podobným snahám v českém univerzitním prostředí (připomeňme, že Univerzita Palackého v Olomouci zřídila tzv. Konfuciův institut, což jsou centra sofistikované propagandy podporovaná čínskou vládou na různých místech světa). Skutečně netuším, co nyní reportují čínští diplomaté domů a jakou za to sklidí "odměnu". A jak se bude dařit "Českému kreditu" (tak drze se jmenuje půjčkový brand PPF v Číně) po intervenci, která dostala jinak upozaděné téma měkké diplomacie čínské totality v zahraničí ve velkém do významné části českých médií. Možná Vladimír Mlynář skutečně stále "bojuje" za svobodu a lidská práva, jen si to dost dobře neuvědomuje. Zaslouží každopádně poděkování...