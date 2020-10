PPF nevyvrátila, že podporuje Trikolóru

Je to poměrně čitelné. Nikdo netuší, kde Trikolora vzala finanční prostředky na bleskové vytvoření celostátní sítě regionálních partnerů. Václav je určitě pilný chlapec, jenž svůj poslanecký mandát a s ním spojené veřejné prostředky investoval a investuje do vzniku další parazitní, populistické strany, jenže ani kdyby se naklonoval, nedokáže udělat to, co se během pár týdnů podařilo, když byl vyhozen z ODS a ohlásil vznik vlastní strany. Příprava takového projektu, s vytvořením identity, komunikační podporou a s tím spojenými náklady přijde na počátku minimálně na jednotky milionů korun.Nikdo neví, odkud má Václav Klaus ml peníze na svou hračku.a obíhá údajně velmi agilně sněmovnu, aby pro něj získal podporu.Není známo, že by Trikoloru podporoval jakýkoliv větší finanční partner. Je ovšem známo, že PPF finančně bohatě podporuje Václava - otce. Je to s vysokou pravděpodobností jediný možný finanční partner, který tento projekt živí. A nějakého mít musí, neboť vytvoření regionální struktury a poměrně velkorysá kampaň před krajskými volbami vyžaduje financování odhadem v desítkách milionů korun. A to má nyní začít kampaň do sněmovních.